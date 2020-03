La respuesta de Caruso Lombardi al presidente Alberto Fernández

Ricardo Caruso Lombardi salió a responderle al presidente Alberto Fernández quien, durante una entrevista periodística, se había referido al paso del DT por Argentinos Júniors.

El Presidente dijo: "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a (Ricardo) Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a (Alejandro) Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba" señaló el presidente que además agregó: "De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a (Néstor) Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. "Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien". Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplicó en todo", agregó Fernández.

Caruso Lombardi, actualmente en Belgrano de Córdoba usó las redes y distintas entrevistas periodísticas para sentar su postura, aunque en un tono mucho menos agresivo al que suele utilizar en sus enfrentamientos públicos.

El entrenador del Celeste respondió ante la consulta de un periodista: "Preguntale cómo festejo las dos veces que lo salve, con los jugadores por supuesto, del descenso, si se acordaba cómo jugábamos, y aparte te digo que con varios áridos se jugó muy bien, jaja", replicó Caruso

"Logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal, el equipo que a usted le gustaba fue de otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los llevé yo. Así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo. Un abrazo", cerró