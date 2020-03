VIDEO.- Intento de estafa por celular en la Región: así un vecino recibió un llamado por falso premio de $150.000

Un simple llamado telefónico pudo haber derivado en un gran dolor de cabeza para un joven de la ciudad de Ensenada. En la mañana de ayer, mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad en su casa, atendió en su celular la llamada de un hombre de voz cálida y amable, y de trato muy ameno, quien le comunicó que había ganado un premio de $150.000. Sin embargo, con el correr del diálogo, cuando esa persona comenzó a pedirle datos personales y que cumpliera con una serie de acciones, como ir a un cajero automático para gestionar una clave, el vecino entró en la cuenta de que estaba cayendo en una suerte de estafa. "Filmé todo para evitar que la gente caiga en estos engaños que pueden salir caros", dijo quien pudo haber sido víctima de una trampa sin retorno.

En diálogo con este medio, el joven ensenadense -prefirió preservar su identidad- contó que a eso de las 11 hs. recibió una llamada con prefijo de capital federal y que "entré como un caballo". "Era un hombre que se presentó no como promotor ni vendedor, sino como agente contratado por la compañía Shell. Me comentó que yo había sido acreedor del tercer premio de un concurso de la compañía, por un monto de $150.000. Eso me llamó la atención", recordó.

El vecino expresó que "como tengo una tarjeta de esa empresa, lo asocié enseguida y entré en lo que me decía". Según describió, la persona con la que habló desplegó algunos artilugios verbales en procura de ganarse su confianza: "El era de palabras envolventes, se presentaba como un profesional, me contó que tenía dos títulos universitarios; y así en un principio me dejé llevar".

Sin embargo, el vecino entró en sospecha cuando el sujeto le aclaró que el premio sería acreditado en su cuenta bancaria. De hecho, le pidió que se dirigiera a un cajero automático cercano para gestionar una serie de pasos. Además, le manifestó que, como condición indispensable, posteriormente debía concurrir a la sucursal bancaria de la que es cliente para participar de una publicidad junto al conocido conductor televisivo Santiago del Moro y posar con un cheque gigante en manos. Otro de los puntos que despertaron desconfianza fue cuando le preguntó con quién se encontraba en ese momento en su casa.

En medio de la conversación, el vecino simuló concurrir a un cajero automático cerca de su casa y, además, emuló seguir todas las indicaciones que le indicaba el estafador: "Como concurro a cajeros me acordé de las opciones y de las teclas", dijo. También fingió otros datos al comentarle que era discapacitado y cobraba una pensión no contributiva, que su madre había fallecido, de hecho ella se encontraba a su lado, y que no disponía de dinero en su cuenta.

"Cuando empecé a sospechar del tipo quise saber hasta donde llegaba. Tenía la necesidad de corroborar el engaño. Y el estaba dispuesto a seguir", sostuvo.

Mientras tanto, entre paso y paso, la charla entre ambos siguió su curso. Según el joven, el sujeto en ningún momento perdió su trato agradable e incisivo: "Te habla con redundancia, te felicita, te trata de llevar a la euforia, no te deja pensar, como hace todo estafador, y esa actitud se incrementa cuando te lleva al cajero"; esto último no ocurrió ya que el chico permaneció todo el tiempo en su hogar.

Ya simulando la situación en el cajero, el falso agente le exigió gestionar una clave con los últimos seis números del teléfono celular. Para el joven, el estafador "quería mi clave de home banking por más que le mintiera que no tenía fondos, seguramente ellos aprovechan para absorber cualquier depósito".

Llegado un momento en que la conversación, fingida, prosiguió configurándose una situación de intento de estafa, el vecino finalmente decidió dar por finalizado el llamado.

Tras lo ocurrido reflexionó que "en este caso se agarraron de la publicidad de Santiago del Moro, pero no hay que hace nada en estos casos en que piden datos pormenores de las personas, sólo hay que cortar". Y explicó que realizó la filmación "porque hay gente que está mal y cae como un caballo, porque quieren ganarse la confianza". "A mi por suerte me agarró tranquilo y pude darme cuenta", finalizó.