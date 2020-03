Tolerancia cero y fuertes cruces por la doble fila en las escuelas

Circular en auto en las inmediaciones de las escuelas en horarios pico de entrada y salida de los alumnos es un pasaje seguro a la pesadilla. Esta semana, con la vuelta a clases, regresó también la doble fila a los establecimientos educativos y la Comuna salió a ensayar una estrategia de “tolerancia cero” que disparó airados cruces entre los inspectores de tránsito y padres y madres que se vieron impedidos de estacionar frente a los colegios para dejar o retirar a sus hijos.

Los controles generaron enorme revuelo en distintas escuelas. Y se dieron fuertes cruces entre los agentes comunales y quienes llevan a los alumnos a los colegios. Estos últimos afirman que no les permiten estacionar y que les ponen multas que van desde los $8.000 (por detenerse en doble fila) a los $18.000 (a quienes, además, descienden del vehículo).

En el colegio Sagrado Corazón, de 57 entre 8 y 9, están que trinan. “Es una locura lo que se está viviendo; están los inspectores de tránsito y no me dejan parar para retirar a la nena. Tuve que dejar el auto en una cochera y pagar $100 porque nos dicen que no se puede dejar el auto en doble fila y tampoco hay lugar para estacionar en las inmediaciones”, contó ayer a la tarde Roxana R., madre de una nena del nivel inicial.

La mujer se mostró disconforme por la forma en la que se están desarrollando los controles. “Los padres tienen que seguir circulando y dan vueltas y vueltas alrededor de la escuela porque no pueden detenerse”, agregó.

El párroco Francisco de Rito, del Sagrado Corazón, planteó: “Yo no voy a discutir que exista una resolución que impida estacionar en doble fila. Pero durante cinco años nunca la aplicaron, todo el mundo se habituó a estacionar de esa forma, les daban una tolerancia y nunca hubo un problema. Ahora de repente vienen a los pitazos, ponen multas de $8.000 y $18.000, y hasta se llevaron un vehículo con la grúa porque estaba mal estacionado”.

El cura del Sagrado Corazón consideró que se debería “buscar otra solución”, y ser “más flexibles” ya que, apunta, lejos está de ser la solución definitiva, ya que cuando los inspectores se van, la doble fila reaparece. “Hoy al mediodía no había nadie (controlando) y todo el mundo estacionaba”, dijo.

También aclaró que “no es cierto” que haya una orden desde el colegio para que los padres lleven a los chicos hasta el aula y los sienten allí. “La mayoría de los chicos están saliendo normalmente. Sí hay alumnos muy pequeños, del nivel inicial, a los que, por ese motivo, tienen que acompañar hasta el aula”, explicó.

Esa zona es una de las más conflictivas, porque conviven los tres niveles (inicial, primario y secundario) del Sagrado Corazón con los del Normal 3, de 58 entre 8 y 9, y la escuela Modelo 1, entre otras instituciones educativas.

También Sebastián Navarro advirtió sobre lo que describió como “la violencia de los inspectores de tránsito en la entrada y salida en las seis escuelas que hay en la manzana de 9 y 58”. El hombre habló de “gritos, golpes a los autos y amenazas violentas a madres y padres que intentan dejar los nenes en la escuela”. Según describió, “varios chicos lloraban a la entrada por el trato violento recibido”, y se mostró sorprendido por el “ensañamiento” con esas escuelas, mientras en otras no había controles.

La polémica estalló también en otros colegios donde esta semana se pusieron en marcha los operativos. Desde el Inmaculada (45 entre 11 y 12), una madre planteó: “Fui a retirar a mis hijos del colegio en auto, y luego de aproximadamente 30 minutos dando vueltas en las inmediaciones, sin encontrar lugar para estacionar, me acerqué al colegio y no me dejaron permanecer en doble fila”. La mujer, que se identificó como Paula, dijo que si bien considera correctos los controles “no encontraba otra opción para retirar a mis hijos del establecimiento”.

“Durante 5 años les dieron una tolerancia y todos se acostumbraron a estacionar, y ahora los multan de un día al otro”.

Francisco de Rito Párroco del Sagrado Corazón

La automovilista dijo que esta situación se dio a las 12.30, horario pico y de mayor caos en las inmediaciones de las escuelas. Agregó que los inspectores se acercaron a dialogar y las “soluciones que me daban” pasaban por buscar otro lugar para estacionar, que fuera acompañada (a retirar a los chicos), que estacionara en un garage o que pidiera permiso a algún vecino para estacionar el auto en su cochera. “Esto me ocurrió en la puerta Colegio Inmaculada en la calle 45 entre 11 y 12, y en la calle 11 entre 45 y 46, siendo que en las calles 46 entre 10 y 11, en las calles 45 entre 10 y 11, y en la calle 11 entre 44 y 45 había autos estacionados en doble fila y ningún agente se acercaba a retirarlos”, dijo a través del WhatsApp de EL DIA. Y agregó: “Hasta me amenazaron en llamar a la grúa para acarrear mi auto si no me iba”.

No fue la única en poner el grito en el cielo. Daniela Datti, mamá de alumnos de Jardín y primario de la Inmaculada, avisó que están juntando firmas entre la comunidad educativa por “los escándalos que se armaron toda esta semana con los oficiales de tránsito”. La nota la van a presentar en 20 y 50, se anticipó.

posturas encontradas

Mientras padres y madres se enojan por los controles, otros automovilistas, hartos de quedar atrapados en el laberinto vial que se produce frente a las escuelas, salieron a respaldar los operativos. “Me parece bien. No puede ser que haya padres que se bajen del auto y se queden charlando en la puerta de la escuela sin importarle nada”, opinó el remisero Jorge Cáceres.

La estrategia de “tolerancia cero” no se aplicó a la vez en todos los colegios. Ayer a la tarde, por caso, una larga hilera de autos estacionados en doble fila podía verse, por caso, frente al Colegio San Luis, en 45 entre 9 y 10, en las inmediaciones del Colegio Lincoln, de la Escuela Italiana, y en inmediaciones del Estrada, en 58 y 19.

Sobre los controles, desde la Municipalidad de La Plata se informó que los agentes de la Secretaría de Control Ciudadano “actúan de acuerdo a las exigencias que establece el artículo 160 b de la ordenanza municipal 6147, el cual señala como motivo de sanción el estacionamiento en doble fila, entre otros”. Se aseguró que los inspectores de tránsito trabajan en inmediaciones de instituciones educativas “con el objetivo de liberar y preservar los espacios destinados a los transportes escolares, garajes, rampas para personas con movilidad reducida y sendas peatonales; además de garantizar una circulación vehicular fluida y dinámica en la zona”.

“A partir de un relevamiento de todos los establecimientos del Partido, donde se detectan y analizan las ‘zonas conflictivas’, se diagrama un operativo vial en el que los inspectores ordenan el tránsito y evitan el estacionamiento en doble fila a los fines de establecer una circulación vial fluida”, describieron desde el área. Y afirmaron que “a pesar de que estacionar en doble fila infringe las normas viales, previo a realizar la multa correspondiente los agentes instan a los conductores a que retiren el auto y, en caso de negarse, se procede a sancionar”.

Si bien padres y madres se quejaron por lo intempestivo de la medida (hasta ahora se aplicaba una tolerancia de cinco a diez minutos), desde el Municipio dijeron que “se han brindado charlas de concientización vial destinadas a directivos, padres y alumnos de los diferentes establecimientos educativos con el objetivo de inculcar la responsabilidad, el compromiso y el respeto en la vía pública”.