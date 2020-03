La toma ilegal crece, estudian avanzar con loteos y los vecinos dicen estar “decepcionados”

Mientras en Los Hornos se consolida la que sería la usurpación de tierras más grande de la Provincia de Buenos Aires, entre los vecinos históricamente radicados en la zona lo que se afirma es el sentimiento de “decepción” ante lo que consideran la “inacción” de las autoridades judiciales y gubernamentales de las órbitas nacional, provincial y municipal.

Ayer un grupo de vecinos hornenses fue recibido por funcionarios del juzgado federal a cargo de Adolfo Gabino Ziulu. El encuentro duró 40 minutos. Y si bien los funcionarios judiciales les brindaron explicaciones de lo actuado hasta ahora y de las medidas que se vienen en el marco de la causa, los vecinos, por el momento, se mantienen escépticos acerca de la inminente disposición de medidas para evitar que la toma que se desarrolla en los terrenos que van de calle 76 a 91 y de 141 y 153 se siga expandiendo.

“Mientras estábamos en la reunión nos enteramos que cuatro de los usurpadores presentaron un hábeas corpus en protección de su integridad por presunto abuso y amenazas por parte del personal de Gendarmería”, contó a este diario una fuente que participó de la reunión.

Según anticipó, al cierre de esta jornada la Gendarmería debe presentar un informe respecto al cumplimiento de las órdenes que había emitido el juzgado federal respecto a la custodia del predio. “Incluían medidas para impedir el ingreso de los usurpadores e individualizar a quienes se negaran a retirarse, pero claramente nada de esto ocurrió”, describió un vecino, que dijo que en el predio ocurre exactamente todo lo contrario. “La Gendarmería no está haciendo prácticamente nada”, dijo un vecino, y agregó que “eso se lo dijimos a los representates del juzgado.

El escenario es complejo, atravesado por diferentes voces y posturas que no se ponen de acuerdo: los ocupantes ilegales, los vecinos que se sienten damnificados por esta usurpación, la Justicia federal y distintos organismos de las órbitas nacional, provincial y municipal, vinculados a las áreas de tierras y vivienda. “Pareciera que algunos están fomentando la toma y otros que la avalan con su inacción”, lamentó un vecino.

“El panorama no es nada alentador”, sintetizó otro. No obstante, anticiparon que seguirán movilizados. “Lo que vamos a hacer ahora es una presentación por mesa de entradas del juzgado, exponiendo los datos que pudimos recopilar hasta ahora. Básicamente las capturas de pantallas (de los ofrecimientos de ventas ilegales de lotes) y las fotos de las intrusiones que indican la presencia de autos. A su vez el incumplimiento de lo indicado por el juez a la Gendarmería respecto a no permitir el ingreso de nuevos ocupantes”, adelantaron.

En ese marco, ayer aparecieron nuevas capturas de pantalla en las que se da cuenta del ofrecimiento clandestino de las tierras que fueron copadas por intrusos hace ya 21 días. Por caso, por un terreno en 151 entre 78 y 79 un usuario admitía que “fue tomado hace 15, 20 días y ya está ganado, pido $80.000 charlables!” (ver aparte).

“Estamos decepcionados porque evidentemente para algunos casos la Justicia funciona y en otros casos es de una lentitud pasmosa. Evidentemente no tiene sentido ser ciudadano y pagar impuestos, porque el Estado no nos da ninguna contraprestación”, dijo, desilusionado tras la reunión, un vecino.

QUé DICE EL MUNICIPIO

Sobre lo que está ocurriendo en los lotes de Los Hornos, que como se sabe son principalmente terrenos fiscales de propiedad, aunque también hay lotes privados, la Municipalidad de La Plata aclaró: “Actualmente el Municipio lleva adelante un seguimiento constante del caso. En ese contexto, se han realizado reiteradas reuniones entre la Dirección local de Tierras y Vivienda junto con autoridades de la provincia, a los fines de establecer una planificación en el lugar, y estudiar el avance de loteos y la creación de un parque verde”.

A su vez recordaron que desde el Municipio se realizó desde un primer momento la denuncia judicial necesaria, ratificando la necesidad de actuar con inmediatez para evitar la instalación ilegal en el mencionado espacio.

Asimismo, dijeron que desde la Comuna se desarrolla el procedimiento correspondiente ante estos casos, interviniendo las secretarías de Legal y Técnica, Control Ciudadano, Planeamiento y Políticas Públicas en Seguridad y Justicia.

El predio, como se sabe, tiene 164 hectáreas y los lugareños dicen que prácticamente ya está todo tomado. No obstante, quienes viven en las cercanías afirman que son pocos los ocupantes que están allí de forma permanente. “La mayoría solo aparece unas horas para cuidarla los lotes que tomaron. Hay amenazas permanentes, no se puede iniciar ningún diálogo”, lamentan los vecinos.