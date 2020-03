La historia de la primera conectora de buques tanque de la Argentina

“Me gusta ser la primera mujer, pero desearía no ser la única”, afirma Soledad Lazarte con firmeza. Soledad es la primera conectora de buques tanque de la Argentina y está orgullosa.

Trabaja en Puerto La Plata, tiene 27 años y -asegura- está “cumpliendo un sueño”. Es seria, alta, segura. Su función es conectar “manguerotes” (mangueras de ocho pulgadas) que transportan productos derivados de petróleo a los enormes buques que llegan a los muelles que opera YPF. Desde el año pasado, Soledad trabaja allí en la terminal ubicada en la costa de Berisso, su ciudad.

“Sabía que era la primera conectora de buques tanque en la región, pero me sorprendió saber que era, también, la primera en Argentina”, comenta y completa: “La principal diferencia entre hombres y mujeres es que ellos tienen más fuerza. Yo soy más precisa. Hasta que ingresé temía a las alturas, y trabajamos con barcos muy grandes, sobre todo los extranjeros, ya lo superé”, relata la joven.

El puerto, hasta hace poco, era un mundo de hombres, salvo para las tareas administrativas. A través de una empresa contratista Soledad trabaja para YPF.

“Mi principal satisfacción es saber que todo el tiempo que estudié valió la pena, siempre quise trabajar en YPF”, agrega, y cuenta que papá, Rubén Lazarte, trabaja desde hace muchos años en Complejo Industrial La Plata de YPF, como montador en planta.

Soledad celebra la apertura que existe en las empresas y valora que desde el gremio promocionen el ingreso de mujeres.

“Nuestro título vale igual. En más de 30 años nunca hubo una mujer. El equipo se movilizó con mi llegada. Ellos me ayudan a crecer y creo que también los ayudo a crecer a ellos. Mis compañeras aun no consiguieron trabajo y quisiera que todas tuvieran la oportunidad”, explica la mamá de Valentino, de ocho años. El padre del niño falleció hace dos años.

“Son turnos de doce horas en un trabajo que me gusta, pero sí o sí me tengo que apoyar en mi mamá, que cuida a mi hijo. Es una gran satisfacción poder darle a Valentino cosas que antes no podía. Este año pudo conocer el mar, había ido con él a la playa cuando era bebé”.

Soledad Lazarte es técnica en Mantenimiento Industrial y cursa segundo año de la tecnicatura de Seguridad e Higiene: “Quiero llegar a la licenciatura”, plantea.

El trabajo que realiza es conexión de buques tanque e incluye guardias durante la operación. El trabajo se realiza sobre manguerotes de ocho pulgadas que vienen desde la terminal. Los manguerotes descargan o se llevan productos, combustibles o lubricantes de YPF.