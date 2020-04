"La gente cae muerta en las calles, siento que voy a morir acá": el desgarrador relato de un platense en Ecuador

Por Hipólito Sanzone

Lo que cuenta Marcelo Fabián Gori (51) parecen pedazos de un libro de guerra, del guión de una de esas películas sobre estallidos sociales en países remotos, empobrecidos, militarizados. El tono de su relato por momentos hiela la sangre: "la gente cae muerta en las calles...tengo Epoc, se, lo siento, qué voy a morir acá". Lo mismo y mucho más le ha dicho al cónsul argentino en Guayaquil y al embajador en Ecuador pero ninguno ha hecho nada, asegura. Ni por él ni por los cerca de 1.500 argentinos que por estas horas tratan de salir de Guayaquil, la segunda ciudad ecuatoriana en importancia y la primera en contagios de coronavirus en Latinoamérica.

Gori, que hace dos años dejó el platense Barrio Jardín para probar suerte en Ecuador, cuenta que hace 20 días se declaró la cuarentena total en Guayaquil donde vive el 80% de los infectados en ese país. Y se trata, dice, de una cuarentena falsa, por momentos con la dureza de la ciudad militarizada pero en otros con una flexibilidad que termina en enormes aglomeraciones. "Gente desesperada corriendo a los mercados a buscar comida o tratando de conseguir en la calle dinero para el día a día".

"La cuarentena rige desde las 5 de la mañana a las 14. En ese tiempo funciona casi todo: los mercados, los bancos y la gente sale y se amontona. Esta es una ciudad donde se vive el día a día, donde la mayoría tiene que salir a buscar el dinero para pasar esa jornada. Son artesanos, hay de todo", cuenta Fabián.

Los hospitales en Guayaquil no abundan. Y los que funcionan están colapsados. Fabián cuenta que "la medicina privada enfrenta también un alto grado de contaminación, hay muchos médicos infectados".

Ante la posibilidad de estar ante un caso positivo Fabián asegura que el Estado dispone el inmediato aislamiento. "Te encierran con gente en tu misma situación y si tus síntomas no son de coronavirus no sabés si en el aislamiento te lo vas a contagiar".

En el consulado y la embajada le dijeron: "tenemos las manos atadas". Y dice que "es entendible, no hay recursos, no tienen forma de resolver esto rápidamente pero lo que sí pueden hacer y no lo hacen es contenernos. Llamás y te cortan el teléfono o te hacen llenar formularios y después no te llaman. Mienten diciendo que nos van a dar alimentos y eso no ocurre".

La pandemia cruzó a Fabián a sólo 30 días de haber podido poner un pequeño negocio en Guayaquil con el que empezaba a levantar cabeza y orejear una buena baraja, la de un mejor pasar. "Puse un local de empanadas, Las empanadas del Che y ahora no puedo vender nada, la gente solo compra comida en el mercado, estoy viviendo en el local que alquilé y que ya no puedo pagar. En pocos días me lanzan a la calle. Acá -resume- no es como allá, no tenemos las medidas que tienen en Argentina".

El relato de Fabián suma angustia a la angustia. "No tengo un centavo, estoy atrapado. La gente muere en las calles y yo siento que voy a morir acá".