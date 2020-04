Marcelo Trobbiani, en Guayaquil: "Las cosas se ven mal pero nosotros estamos a salvo"

El ex jugador de Estudiantes, Marcelo Trobbiani, es uno de los tantos argentinos que se encuentran radicados en Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador y la más afectada en aquel país con el brote de coronavirus. Dirige las divisiones inferiores de Barcelona y tuvo un contacto exclusivo con El Día.

"La situación es compleja, las cosas están mal", avisa y reconoce que pese a los esfuerzos del Gobierno todavía faltan muchas cosas para poder estabilizar el problema. "Hay escasez de insumos y respiradores artificiales para los enfermos más graves. No es buena la sanidad. Desde aquí pido la ayuda de otros países latinoamericanos".

No obstante, el futbolista que además tuvo un exitoso paso por Boca y la Selección Nacional, confesó que tanto él como su familia están muy bien, porque comenzaron la cuarentena hace un tiempo y no tienen contacto. "Estamos en cuarentena. Cinco días antes que lo decretara el Gobierno nosotros ya lo impusimos en el Club. Habíamos viajado con el sub 13 a jugar a Paraguay y nos hicieron tomar todos los recaudos. Cuando regresamos quedamos todos encerrados en nuestras casas".

Contó que él está junto a su esposa y que su hijo Pablo se encuentra junto a su familia en otro domicilio, en las afueras de Guayaquil. "Gracias por acordarse de nosotros y un fuerte abrazo a toda la gente de Estudiantes".

También se refirió al problema que se vive en el país del norte de Sudamérica el fotógrafo José Alvarado, corresponsal de este medio en varias coberturas deportivas: "La situación está re contra jodida, da miedo. Una cosa es contarlo y otra verla. A los problemas del contagio se suma el problema económico, no hay abastecimiento y lo poco que se encuentra es imposible de comprar: antes de esta pandemia la libra de cebolla costaba 30 centavos y hoy subió a los 2,5 dólares. La gente que no tiene dinero la está pasando muy mal. Todo está fuera de control, se parece Venezuela".

"Alrededor de mi casa veo muertos en la calle. Ya ni se los llevan. Están hasta tres o cuatro días tirados. Es una imagen horrible. Da miedo acercarse. Está muy complicado", continuó en un breve contacto telefónico. Ecuador es el tercer país latinoamericano con mayor cantidad de contagios: 2800. Sólo los supera Brasil y Chile. Hasta ayer habían fallecido 93 personas, la mayoría en Guayaquil.

"En lo personal estoy bien, encerrado en casa con mi familia, pero lo que se puede ver es que el virus está haciendo estragos en la clase más vulnerable. Acá se demoraron con las medidas y hoy lo estamos sufriendo. Nosotros limpiamos todo el tiempo con cloro y salimos a la calle con doble mascarilla, pero nada es seguro", cerró con alto grado de angustia.