En aproximadamente siete días se sabría cómo evolucionará la pandemia en el país

Lo tenga muy claro o se lo represente vagamente y con las limitaciones propias de un lego en la materia, por estos días cualquiera habla de “la curva” como si en ese concepto se encerrara la verdad de todas nuestras incertidumbres en torno a la pandemia. Por eso, casi dos semanas después de que se decretara la cuarentena obligatoria en nuestro país, no son pocos los que se preguntan qué tan buenas son las expectativas con “la curva” que hasta ahora se tiene en Argentina y con la que, se sospecha, se podría tener en breve. Dicho en términos simples: ¿cómo estaremos en los próximos días?

Para el infectólogo Fernando Polack, director de la Fundación Infant y uno de los expertos que en estos días ha logrado asumir la explicación científica de un modo esclarecedor y didáctico, hasta ahora la curva de nuestro país sugiere que estaría yéndonos mejor que los vecinos de la región.

Si bien el experto considera que “es demasiado temprano para hacer juicios definitivos sobre lo que pasará acá”, Polack traza algunas diferencias con los países donde las cosas no están yendo bien, como Italia o España. “Italia no tuvo realmente ‘día 27’ cuando dijo tenerlo -apunta Polack-. Se despertaron y ya tenían el agua al cuello. En cuanto a España, insólitamente no aprendieron de la situación italiana, a pesar de tenerlos al lado”.

Según el especialista, “si algo viene enseñando el coronavirus es que hay que darle tiempo al proceso para poder entenderlo mejor”. Lo que dice Polack entra en sintonía con la mirada de Javier Farina, infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y para quien “el contagio comunitario que ya hay en Argentina es muy particular porque hay un comportamiento regionalizado. No es lo mismo lo que ocurre en el conurbano bonaerense que en Chaco o un pueblo de alguna provincia. El comportamiento de la epidemia en Argentina no es homogéneo. Por esto resulta muy difícil predecir qué pasará. Pero considero que si en los próximos 7 a 10 días la curva sigue bastante aplanada y no tan exponencial, eso va a hablar mucho de la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno, así como de la adherencia de la población. Ese es un punto importante: la adherencia también es sectorizada. Algunos respetan bastante las medidas y otros no. Es algo que falta mejorar”.

Para los especialistas, que las expectativas en nuestro país resulten por estas horas alentadoras y se diferencien así de otros países de la región, se debe en gran medida a la actitud adoptada por el Gobierno. Para Farina, de hecho, “los países con gran propagación en la región, Estados Unidos, Brasil y México, emitieron mensajes contradictorios a su población. Un día dicen que el virus no es un problema y otro día que sí. Cuando confundís a la población dejás librado a la interpretación individual la conducta frente a un problema comunitario. Estamos todos en el mismo barco y este es un desafío que no admite fisuras. Las conductas erráticas se pagan en vidas”.

De acuerdo a la mirada de Polack, una de las cosas a las que se le debería prestar real atención es a “cómo salimos de la cuarentena y no tanto a cuándo”. Según su visión, “si uno quiere circular en el futuro en Argentina va a tener que detectar rápido a las personas contagiosas.

Asimismo, el infectólogo apuntó que “el número de muertos te da una idea de los infectados. Si vos tenés 22 muertos por ahí hay 22 mil infectados. Argentina tiene hoy una situación más optimista que la situación italiana”, algo que, al decir del experto en enfermedades respiratorias, sucede porque Argentina “metió adentro al país cuando había 3 mil infectados. Siguen apareciendo pacientes que contrajeron el virus antes de la cuarentena”.

En cuanto al mapa mundial del coronavirus, Polack cree que “le va mucho peor a los países europeos porque no salieron de manera ordenada a enfrentar esto, a diferencia de Corea del Sur o China, donde se detectó el primer caso con COVID-19. China tuvo éxito no por ser autoritario, sino porque hace 15 años sabían que venía esto”.