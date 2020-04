Para el Payaso Manotas el show continúa en las redes

Ahora que el público no puede ir a ver al payaso Manotas, el payaso Manotas se acerca al público / Facebook

El telón, hasta que termine la cuarentena, se levanta en la virtualidad y eso es lo que el Payaso Manotas, querida criatura del entretenimiento infantil platense, está haciendo por estos días. Un pequeño pero colorido aporte para los chicos a quienes, a través de videos en sus redes sociales, les propone clips de sus rutinas más celebradas, además de divertidas actividades para hacer en casa.

La idea, según aseguró Emanuel Lorience -que le presta el cuerpo a Manotas- en diálogo con EL DIA, “además de entretener o generar actividades, es concientizar sobre quedarse en casa desde la buena onda”.

En este sentido, explicó que lo que busca, siempre a través del entretenimiento, es dejar un mensaje: “Que lo importante es que, en esta situación, todos aportamos algo: desde quedarse en casa, hasta pensar en el otro, darle una mano de alguna manera. De mi parte doy una mano acercando alegría”.

Por eso todos los contenidos que sube a sus redes sociales (@payasomanotas) acompañan las campañas #YoMeQuedoEnCasa #entretodosnoscuidamos y #vosmecuidasyotecuido.

¿Qué propone el Payaso Manotas? Actividades simples, que los chicos puedan hacer en sus casas, con objetos que generalmente hay en la casa. Entre las propuestas se destacan los tips para hacer malabares con bollos de medias, los consejos para realizar un balero con una taza plástica, un cordón y un lápiz, y una iniciativa para compartir dibujos con su impronta.

Además, tanto en Facebook como en Instagram comparte videos entretenidos con pequeñas rutinas de magia, esas que enloquecen a los niños, incentivando su curiosidad.

No es lo mismo, claramente, llevar entretenimiento a través de una pantalla que hacerlo en vivo. Sin embargo, como la plastilina, hay que adaptarse. “De entrada la dinámica me fue rara, porque dentro de los shows, siempre está el ida y vuelta con el público. Pero de a poco me voy acostumbrando y tratando de aprender para crear videos más vistosos”, admitió Lorience.

La cultura, como todos los rubros, se ve fuertemente golpeada por esta crisis sanitaria que nos obliga a quedarnos en casa, sobre todo para aquellos artistas que, como Manotas, viven de las funciones. Sin embargo, aún a pesar de todo, sigue adelante porque para él es mejor mirar el bosque y no quedarse con el árbol. “Desde lo personal, lo tomo como una etapa de crecimiento y aprendizaje, busco sacar la mayor cantidad de cosas positivas que pueda”, asegura Emanuel, que vistió por primera vez hace 17 años a su querido payaso y con quien, desde hace 12 ininterrumpidamente, da vueltas por las plazas (Azcuénaga es su prefe) y parques de la Ciudad (es una fija en la Biblioteca del Otro Lado del árbol), llevando entretenimiento a los niños. Es, como solemos decir, un clásico de la agenda cultural.

Para los que no lo conocen, podríamos contar que Manotas es un poco torpe, más bien atolondrado, acelerado y que “suele equivocarse bastante pero le busca la vuelta para salir parado”. En sus rutinas, los chicos conocerán el significado de la palabra perseverancia porque siempre está buscando desafiarse de la mano de malabares, magia y equilibrios. Trae un humor sano, “un poco para peques, y un poco para los padres, para que todos puedan disfrutar de la función”. ¿Su sello distintivo? Las burbujas, claro, con las que suele jugar y hacer jugar, de diferentes formas y tamaños (hay algunas enormes que hasta envuelven a los grandes). ¿Qué es lo que nunca va a hacer Manotas? Estar callado porque charla, dirían las abuelas, hasta por los codos…

En estos momentos de aislamiento, Manotas tiene un mensaje de tranquilidad para su público: los peques, como les dice él. “Que los grandes estamos haciendo mucho para que estemos mejor” y, en el mientras tanto, “los acompaño para que este tiempo en casa sea más divertido”.