The Beatles: a 50 años del día que apagaron la luz

“Paul deja los Beatles”, fue el gran titular de la portada del diario británico The Daily Mail el 10 de abril de 1970: aquel anuncio, que coincidía con la presentación de ‘McCartney’, el primer álbum en solitario del músico, suponía nada menos que el final de la banda de rock más grande de todos los tiempos, que durante una década había cosechado millones de fans y se había convertido en un fenómeno planetario.

Lo cierto es que The Beatles habían dejado de actuar en directo en 1966 y los desencuentros se habían convertido en habituales. Un ejemplo fueron los vividos durante la grabación de ‘Let It Be’, el penúltimo álbum grabado por la banda, que vio la luz el 8 de mayo de 1970 y supuso la despedida oficial de The Beatles, al convertirse en el último en ser publicado.

Sobre el fin de The Beatles se ha especulado durante medio siglo y, además de Paul, el relato más extendido ha fijado otra gran culpable: la artista Yoko Ono, pareja de John Lennon, cuya influencia artística sobre el músico habría causado la separación de la banda. Un aspecto desmentido por el propio McCartney que, en una entrevista con David Frost, aseguró que “ciertamente ella no rompió el grupo, el grupo se estaba disolviendo”.

El fallecimiento de Brian Epstein - ‘el quinto Beatle’- en agosto de 1967 posiblemente jugó un papel importante en la disolución del grupo.

Como representante de los Beatles, no sólo se había encargado del buen funcionamiento del negocio, sino que siempre había ayudado a limar las diferencias entre los cuatro artistas.

Aplazado por el triste acontecimiento, el célebre viaje a la India de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, por fin se produjo en febrero de 1968, un evento con una notable influencia para los músicos, tanto a nivel creativo como a nivel personal.

Durante este periplo The Beatles compusieron la mayor parte de las canciones del célebre ‘White Album’, el décimo trabajo de la banda, que fue publicado el 22 de noviembre de 1968.

Después de aquel doble álbum, The Beatles sólo grabarían dos trabajos más: ‘Let It Be’ y ‘Abbey Road’, publicados en orden inverso a su grabación.

‘Abbey Road’ fue el último disco grabado por los cuatro de Liverpool, pero ‘Let It Be’, su duodécimo disco, sería el último en ser publicado, un mes después de que se conociera el final definitivo del grupo.

Denominado inicialmente ‘Get Back’, y concebido como una especie de vuelta a los orígenes rockeros del grupo, en el que los cuatro volvieran a tocar juntos para la grabación y ante el público, el proyecto incluía la grabación de las sesiones de ensayo para realizar un documental que mostrara cómo se preparaban The Beatles para un concierto.

‘Let It Be’ fue grabado en enero de 1969 en los Twickenham Film Studios y en el estudio de las oficinas de discográfica Apple, en el West End londinense.

Allí The Beatles celebraron, el 30 de enero, la que sería su última actuación en directo: el concierto de la terraza, recogido también en el documental, y que concluyó cuando las quejas de los vecinos provocaron la intervención de la policía.

En la que fue su primera actuación en directo desde la gira americana de 1966 y también la última de su trayectoria, The Beatles interpretaron los temas ‘Don’t Let Me Down’, ‘I’ve Got a Feeling’, ‘One After 909’, ‘Dig a Pony’ y ‘Get Back’, aunque habían grabado otros para ser interpretados en directo como ‘For You Blue’ o ‘Let It Be’, incluidos en el álbum.

Un año más tarde, en enero de 1970, con el documental prácticamente listo para ser estrenado -en el que se incluía el concierto sobre la azotea de los estudios Apple - se grabó para el disco el tema ‘I Me Mine’, compuesto por George Harrison, y que sería la última canción grabada por The Beatles, aunque con la ausencia de John Lennon.

La canción ‘Let It Be’ permanece como una de las más célebres de la banda y el álbum al que da título como uno de los mejores de su trayectoria.

Medio siglo después, el recuerdo de la ‘beatlemanía’ y el legado musical de los cuatro de Liverpool permanece intacto e insuperable.