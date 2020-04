La cuarentena se mantendrá, al menos, hasta el 26 de abril

El Gobierno extendió la cuarentena para enfrentar al coronavirus hasta el domingo 26 de abril inclusive, con las mismas restricciones que hasta ahora en los grandes centros urbanos, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gran La Plata. De todos modos, el presidente Alberto Fernández anticipó que el aislamiento se podrá flexibilizar en zonas del interior del país que no tengan casos de COVID-19, en común acuerdo con los gobernadores provinciales.

“El aislamiento lo vamos a extender hasta el día 26 inclusive y el 27 volvemos a discutir. Quiero que todos entiendan que estamos ante un escenario dinámico y pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están”, afirmó Alberto F. en una conferencia de prensa que ofreció anoche en la quinta de Olivos, donde por la tarde recibió el consejo del comité de expertos que lo asesora en el sentido de que la continuidad de la cuarentena se impone en términos sanitarios.

El Presidente comunicó que pese a la extensión de la cuarentena habrá nuevas actividades exceptuadas, como los talleres mecánicos, las gomerías y la apertura de los bancos desde el próximo lunes, siguiendo un protocolo con turnos de atención. El jefe de Estado también dijo que se permitirá la salida de sus domicilios de discapacitados con personas acompañantes. Y dejó abierta la posibilidad de que se evalúe habilitar que se pueda salir a correr y ejercitarse.

Para las regiones del interior, el Gobierno analizará en conjunto con las provincias las zonas en las que se puede flexibilizar la cuarentena. El Presidente se refirió específicamente a “los pueblos del sur de la Provincia (de Buenos Aires) que están muy alejados del problema”. Al respecto, advirtió que la decisión seguirá siendo de la Casa Rosada y dijo que cada gobernador “tendrá que presentar un protocolo y hacerlo cumplir” para las regiones que consideran habilitadas.

La nueva extensión de la cuarentena, que ingresará el lunes en su tercera fase, fue comunicada durante la jornada en que se oficializaron 81 nuevos casos de coronavirus, lo que elevó el total nacional a 1.975, con 82 fallecidas desde el 7 de marzo. Alberto F. se acompañó con gráficos para justificar la permanencia de la cuarentena: “Si la mantenemos, la velocidad de contagio será más lenta. Ahora tenemos 1.975 casos pero pudimos haber tenido 45.000”, explicó.

“Son vidas que salvamos entre todos y vemos que tanto esfuerzo no es en vano. En la medida en que ganemos tiempo, construimos mejores condiciones para atender a todos”, agregó. En su presentación, el jefe de Estado hizo una comparación con las curvas de contagio del virus COVID-19 en las poblaciones de Brasil, Chile, Italia, España y los Estados Unidos. A su vez, el comité de expertos aconsejó que el período de aislamiento debe continuar como hasta el momento.

Eso supone que se mantendrán cerradas las fronteras áreas y terrestres, que el ciclo lectivo continuará suspendido y que no habrá actividad comercial salvo para las actividades exceptuadas. El Gobierno no modificó tampoco el esquema de transporte –que circula con restricciones a la cantidad de pasajeros y menor cantidad de colectivos y trenes- y no liberó tampoco a los micros de media y larga distancia. “La mantenemos exactamente en los mismos términos”, dijo el Presidente.

No obstante, explicó que desde mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, recibirán las propuestas de los gobernadores provinciales para flexibilizar la cuarentena en aquellos pueblos donde que “hacen su vida internamente y no tienen contacto con el exterior”, apelando al concepto de “cuarentena comunitaria” como el que se aplicó en los barrios carenciados del Gran Buenos Aires. Todo se hará en consulta con el Ministerio de Salud.

Antes de la conferencia, el Presidente recibió en Olivos a los epidemiólogos que lo asesoran desde el inicio de la emergencia. “Me reuní con los especialistas y nadie sabe cuándo va a terminar este martirio”, reconoció el mandatario y citó al doctor Pedro Cahn, quien le dijo: “El virus no nos busca a nosotros, sino que nosotros vamos a buscar el virus”. Así, reforzó el pedido a la población de los grandes centros urbanos para que cumpla el aislamiento por lo menos hasta el 26 de abril.

En especial, los expertos están preocupados por la salud de los adultos mayores, con foco en las personas de más de 70 años. Y las regiones geográficas más complicadas son el AMBA, el Gran Rosario, Córdoba, Chaco y Tierra del Fuego.

“El aislamiento lo vamos a extender hasta el día 26 de abril, inclusive y el 27 lo volvemos a discutir”

Alberto Fernández, Presidente de la Nación