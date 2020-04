Cómo será el estudio que hará EE.UU para buscar anticuerpos

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos convocaron a más de 10 mil voluntarios que no hayan tenido confimación de Covid-19 para buscar si tienen anticuerpos contra el nuevo coronavirus en la sangre y poder determinar el nivel de propagación del SARS-COV-2 incluyendo pacientes asintomáticos.



El estudio será realizado por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería (NIBIB), con el apoyo adicional del Centro Nacional de Ciencias Translacionales Avanzadas (NCATS) y el Cáncer Nacional Instituto (NCI), todas las partes de los NIH, el organismo oficial de Estados Unidos que reúne todos los institutos de salud, se informó hoy.



"Este estudio nos dará una idea más clara de la verdadera magnitud de la pandemia de Covid-19 en los Estados Unidos al decirnos cuántas personas en diferentes comunidades se han infectado sin saberlo, porque tenían una enfermedad indocumentada muy leve o lo hicieron no acceder a las pruebas mientras estaban enfermos ", dijo Anthony Fauci, director del NIAID en un comunicado oficial publicado en el sitio www.nih.gov.



Y continuó: "Estos datos cruciales nos ayudarán a medir el impacto de nuestros esfuerzos de salud pública ahora y guiarán nuestra respuesta Covid-19 en el futuro".



Los investigadores analizarán las muestras de sangre de los participantes para detectar la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, proteínas que produce el sistema inmunitario para combatir un agente infeccioso específico; un resultado positivo de la prueba indica infección previa.



Hasta la fecha, la notificación de casos de Covid-19 en los Estados Unidos se basó principalmente en pruebas moleculares que determinan la presencia del virus en las vías respiratorias de una persona utilizando un hisopo de algodón no invasivo.



Si bien estas pruebas identifican de manera rápida y efectiva la infección activa, no determinan si una persona se infectó previamente con SARS-CoV-2 y se recuperó.



Los investigadores analizarán muestras de sangre para detectar dos tipos de anticuerpos, la proteína IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 S, utilizando un ELISA (ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas) desarrollado por investigadores de NIAID y NIBIB.



En muestras de sangre que contengan anticuerpos contra el SARS-CoV-2, los investigadores realizarán, además, pruebas adicionales para evaluar las respuestas inmunitarias de los voluntarios al virus.



"Estos datos pueden proporcionar una idea de por qué estos casos fueron menos graves que los que llevaron a la hospitalización", señaló el comunicado.



NIH es la agencia de investigación médica de Estado Unidos, incluye 27 Institutos y Centros y es un integrante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país.