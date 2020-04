Instalarán máquinas expendedoras de barbijos en Hong Kong

El coleccionista de arte y empresario Adrian Cheng anunció a través de su Intagram que instalará máquinas expendedoras de barbijos, gratuitas, en 18 localidades de Hong Kong, una iniciativa que bautizó "Mask to go".

"En las próximas semanas instalaremos 35 expendedoras de Mask To Go en 18 distritos de Hong Kong", dijo el multimillonario, vicepresidente ejecutivo de New World Development y creador de la Fundación de arte K11 para promocionar las creaciones de artistas chinos.

"A partir de este mes donaremos diez millones de máscaras en prioridad a ocho ONG en toda la ciudad a través de un programa de distribución, con una pequeña porción de la producción utilizada para asegurar que todos nuestros empleados estén protegidos también", añadió en su cuenta donde posee más de 70.000 seguidores.

Para eliminar las filas, van a emitir las "tarjetas de canjeo inteligentes" pre-registradas que los titulares pueden utilizar para canjear un paquete gratis de cinco máscaras faciales médicas "Made in HK" en uno de los centros designados cada semana, explicó.

Entre las ONG que gestionarán la distribución se cuentan la Iglesia Luterana, la Asociación de Clubes de Niños y Niñas de Hong Kong y la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Hong Kong.

Las máquinas fueron diseñadas especialmente para ayudar a los residentes y el boceto de las mismas -presentado como una ilustración- acompañó el posteo de Cheng.