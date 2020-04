Trump suspende los fondos de Estados Unidos a la OMS en plena pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que su gobierno dejará de aportar su cuota a la Organización Mundial de la Salid (OMS) por considerar que su gestión en el inicio de la pandemia de coronavirus fue "desastrosa" y ayudó a "encubrir" el brote inicial en China.



En conferencia de prensa, Trump aseguró que "la OMS falló en obtener, chequear y compartir información rápidamente" y acusó a la organización de "no cumplir con sus obligación básicas".



El mandatario acusó a la organización, la más importante en su área en el mundo y una parte central del sistema de la ONU, de haber "perdido mucho tiempo" en sus advertencias iniciales y la responsabilizó por la dimensión actual de la pandemia, una crítica muy similar a la que la oposición y gran parte de la prensa le hace a Trump por su reacción inicial en enero y febrero.



Ya en febrero pasado, el gobierno de Trump había propuesto al Congreso reducir su aporte a la OMS de 122,6 millones de dólares a casi 58 millones.



Pese al drástico recorte propuesto -y que no llegó a ser aprobado-, Estados Unidos hubiera seguido siendo el principal financiador de la OMS.



China, el segundo aportante más importante, destina 28,6 millones de dólares, seguido por Japón con 20.5 millones.



A principio de año, la OMS anunció un presupuesto anual basado en los aportes de los países miembros por un total de 246,8 millones de dólares. Para finales de marzo, solo había recibido aportes por 79 millones, según la revista Forbes.



Trump ya había criticado públicamente a la OMS y esta organización -al igual que la ONU- fue muy dura al condenar al mandatario estadounidense por calificar al coronavirus como "un virus chino" y por recomendar remedios o soluciones no aprobadas científicamente.



No es la primera vez que Trump retira o suspende el financiamiento de Estados Unidos a una organización o agencia de la ONU. Ya lo hizo con la Unesco, tras acusarla de tener una posición anti-Israel en el conflicto con Palestina.