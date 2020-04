Sorpresa de usuarios por facturas de la luz emitidas con montos “estimados”

Sorprenden a los usuarios de Edelap los montos -en algunos casos muy elevados - que presentan las últimas facturas de la prestación eléctrica. Pero lo que más llama la atención a varios de ellos es que la empresa no realizó, como lo hace habitualmente, la lectura del medidor, sino que calculó el importe “a pagar” en base a una “estimación” del consumo. Desde la concesionaria se explicó que esta manera de realizar la liquidación del servicio responde a la emergencia sanitaria planteada por el COVID-19, pues se limitó, en ese marco, la cantidad de personal que ingresa a los domicilios.

La situación de Fabiola Alvarez es algo particular porque vive en una zona rural –Arana-, en una propiedad que era de su suegro y que cuenta, por la cantidad de construcciones, con cuatro medidores. Una de esas líneas, correspondiente a un galpón que no se usa, pasó de un costo de 800 pesos a otro, de 3.500 pesos.

“Ese medidor no avanza desde diciembre que dejamos de usarlo. Y sin embargo, ese mes nos llegaron 500 pesos en la factura, al siguiente 800 pesos y ahora se cuadriplicó. Reclamé en Edelap y me dijeron que no están leyendo los medidores porque no pueden poner en riesgo a los empleados y que para cobrar hacen un cálculo con un prorrateo de lo consumido de acá a un año atrás”, contó la usuaria, a quien, ese modo de facturar le parece “un disparate”.

La vecina de Arana remarcó, asimismo, que los domicilios de todo el barrio donde vive –la zona de 615 y 133- recibieron las boletas de luz sin lectura de medidor.

Fuentes de la prestaría confirmaron que por las disposiciones de carácter nacional surgidas a partir de la pandemia, no se factura como siempre, es decir, con la lectura de cada medidor domiciliario.

En ese sentido señalaron que “como establece el Reglamento de Suministro, en casos de fuerza mayor como la Emergencia Sanitaria dispuesta por COVID-19 y ante la imposibilidad de realizar la lectura de los medidores y facturar en base a consumos reales, la distribuidora está facultada a estimar la lectura”.

Según especificaron las mismas fuentes, el cálculo del consumo se realizó de la siguiente manera: “entre el 20 de marzo y hasta la Semana Santa se tomaron lecturas de medidor con un esquema reducido de personal por lo que se realizó la estimación de consumo para un grupo de usuarios, con base al consumo promedio registrado durante el año anterior”.

Se aclaró, a la vez, que “en la próxima lectura que se realice se ajustarán los consumos en función del real registrado (en más o en menos kilovatios hora dependiendo el caso)”.

Otra queja que llegó a esta redacción provino del barrio Meridiano V, concretamente del domicilio cuya titular del servicio es Carmen Barci. En ese caso, la familia le demanda una explicación a Edelap porque “sin cambiar de categoría de usuario -se subrayó- aumentó el cargo fijo un 23 por ciento y el alumbrado público más de un 100 por ciento”. Ese suministro, que costó el mes pasado 1.657 pesos subió ahora a 2.183 pesos. “En un período, por ejemplo, que no encendimos el aire acondicionado”, agregó Carlos, hijo de Barci.

AVISOS DE FALTA DE PAGO

Según afirmaron algunos usuarios, Edelap comenzó a enviar intimaciones por falta de pago de facturas. Se les informa, por teléfono, que de no abonar en los próximos días la boleta se les cortará el servicio.

Los voceros de la operadora eléctrica respondieron, sobre ese reclamo, que la “empresa emite regularmente diferentes avisos y notificaciones para mantener a los usuarios informados sobre el servicio y el ciclo de facturación”. Precisaron, por otra parte, que la comunicación a los usuarios “es a título informativo y además indica las opciones no presenciales para poder gestionar el pago del servicio como la Oficina Virtual”.