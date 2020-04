Una jubilada de 81 años fue golpeada y apuñalada en un asalto en su casa

Mientras buena parte de la sociedad acompaña la decisión de cuidar a los adultos mayores en medio de una pandemia que los tiene en el grupo de los más vulnerables, una jubilada del barrio Jardín fue atacada salvajemente por un sujeto que se coló en su casa con fines de robo y casi termina matándola.

Nadie entiende (ni es la pretensión) los motivos que impulsaron a este criminal a castigar de tal modo a una mujer de 81 años: la golpeó y le abrió varios cortes en el rostro y en el cuello, a tal punto que la mujer lucha ahora por su vida en una clínica platense.

El agresor todavía permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía. Un testigo se cruzó con él cuando salía “raudamente” de la escena, recordó.

GRITOS Y REVUELO

Por lo que pudo reconstruir este diario en base a lo que relató una familiar de la jubilada y allegados a la investigación del caso, el terrible episodio ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del martes en una vivienda situada en diagonal 620 entre 80 y 81.

La víctima, identificada oficialmente como María Cristina Dopasso (81), todavía no pudo hablar con sus familiares ni con la policía, de modo que no pudo precisar de qué manera el ladrón entró en su domicilio.

Desde el círculo íntimo de la jubilada no dudan en asegurar que se trató de un nuevo caso de inseguridad, aunque fuentes policiales se cuidaron de aclarar que no descartan por el momento ninguna hipótesis. Inclusive, en la comisaría Decimosexta, donde se labraron las actuaciones por lo ocurrido, se abrió una causa que por ahora está caratulada como “lesiones”.

Lo cierto es que durante la jornada de ayer perduraba la conmoción en el barrio por el brutal ataque padecido por una de las habitantes “de toda la vida”.

Es que promediando la tarde se presentó en la escena personal de la Policía Científica, en momentos en que familiares y allegados a Dopasso se encontraban en la vereda de la vivienda.

Entre esas personas estaba Cristina, hija de la jubilada atacada, quien confirmó a EL DIA que el hecho ocurrió el martes a la tarde.

“Yo me enteré por medio de una vecina que me llamó por teléfono, ya que además soy del barrio, después de escuchar los gritos de mi madre”, contó Cristina.

Cuando ella llegó “ya estaba la Policía y varios vecinos en la calle. Después de saber que mamá no quería que la ambulancia que había llegado la llevara a un hospital de la zona, la subí a mi auto y la trasladé a una clínica”, explicó.

Durante el trayecto, la víctima no pudo relatarle a su hija “nada sobre lo ocurrido, porque no podía hablar”, refirió Cristina; “tenía toda la cara ensangrentada y una importante herida en el cuello”.

Una vez que fue atendida en ese centro asistencial, que Cristina pidió no identificar por razones de seguridad, los médicos le confirmaron que “por la lesión en el cuello tiene perforado el esófago”, detalló. Además, el delincuente le provocó a la jubilada varios cortes en la cara y en una oreja, “como si la hubiese pinchado con el cuchillo o la cuchilla con que la atacó”, se indignó la hija.

Por si fuera poco, los médicos le confirmaron a Cristina que su mamá “la golpearon bastante en el pecho”.

La víctima permanecía internada ayer en la sala de terapia intensiva, en grave estado y con un respirador artificial, aseguraron los familiares.

“HAY MUCHOS ROBOS POR ACÁ”

En medio de la enorme preocupación que siente por el estado de salud de su madre, Cristina se quejó por la inseguridad que castiga al barrio.

“Hay muchos robos por acá, especialmente en comercios y en plena calle, cuando salimos a hacer los mandados o esperamos un micro en una parada”, denunció.

Acotó que viven “con miedo por esta situación y esta vez le tocó a mamá, que nunca había sufrido un robo en su casa”.

“El que atacó a mi mamá le provocó varios cortes en la cara. Además, le perforó el esófago y le pegó bastante en el pecho”

Cristina,

Hija de la jubilada atacada

Cristina sólo espera ahora que su madre evolucione bien, aunque es consciente de que el cuadro no es sencillo, según lo que ella misma admitió ante este diario.

“Todavía no está en condiciones de hablar para brindar detalles del asalto” que sufrió, dijo “porque está sedada”.

Aclaró que “hasta que la Policía Científica no termine su trabajo, no sabremos qué cosas le robaron” y se esperanzó con que los investigadores puedan identificar al agresor, porque “hay varias cámaras de seguridad de vecinos. Un tipo así es peligroso, no puede andar suelto”, cerró.