¿Qué hacemos el finde?: propuestas para no aburrirse en cuarentena

ONE WORLD, EL MEGAEVENTO DEL AÑO

Lady Gaga encabeza “One World: Together At Home”, el especial musical más ambicioso de lo que llevamos en la pandemia: desde las 21, con tevé por TNT, actuarán desde sus casas Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David y Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Elton John, Jennifer Lopez, , Paul McCartney, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder y Taylor Swift, Matthew McConaughey, entre otros. Una alineación espectacular para un recital realizado a beneficio de la OMS.

CINE DESDE EL SILLÓN

A la movida inaugurada por Focus, que los lunes emite en sus redes películas y las discute junto a sus directores, se suma desde hoy Lionsgate. El estudio responsable de varios clásicos mostrará hoy, desde las 19, “Los Juegos del Hambre”, en la primera edición de “Lionsgate Live! A Night at the Movies”, una movida presentada por Jamie Lee Curtis, con celebridades invitadas, que se podrá ver por el canal de YouTube de Lionsgate. Los próximos viernes, se podrán ver “Dirty Dancing”, “La La Land” y “John Wick”.

EL NUEVO DISCO DE BOWIE

Viernes: día de novedades en las bateas, que esta semana incluyen el primer lanzamiento de música original de David Bowie desde su muerte hace cuatro años. “ChangesnowBowie” ya se puede escuchar: es un álbum de grabaciones de los ensayos de Bowie antes de los conciertos de 1996 en el Madison Square Garden, con nueve temas grabados y mezclados en los Looking Glass Studios de Nueva York en 1996. La versión física del disco saldrá a la venta el 20 de junio, si la pandemia lo permite.

ADAM SANDLER EN EL CABLE

Fiesta Sandler el domingo, desde las 14.15: Warner pondrá en pantalla cinco películas del comediante para garantizar que si estamos encerrados, al menos podamos reírnos un rato. La comedia es lo que nos salvará, y el especial reúne todo el espectro de comedias que ha producido Adam Sandler en su dispar carrera, así que hay películas para todos los gustos: el canal pondrá en pantalla “La Mejor de mis Bodas”, “Click”, “No te Metas con Zohan”, “Una Esposa de Mentira” y “Como si Fuera la Primera Vez”.

EL ÚLTIMO BAILE DE MICHAEL JORDAN

Una de las series documentales más esperadas por los amantes del deporte es “The Last Dance”, programa de ESPN que muestra el detrás de escena del sexto anillo de campeonato conseguido por los Chicago Bulls, con Michael Jordan a la cabeza. La serie de diez episodios iba a estrenarse en junio, pero aprovechando que el mundo se encuentra encerrado en su casa, el canal decidió adelantar el estreno a este domingo. Desde el lunes a primera hora, estará disponible en Argentina a través de Netflix.

GUETTA SOLIDARIO

El productor y DJ francés David Guetta dará un concierto este fin de semana en la ciudad estadounidense de Miami, para recaudar fondos para varias organizaciones en Estados Unidos y Europa que ayudan a los afectados por el coronavirus.

Desde las 19, hora Argentina, Guetta se presentará en un escenario que no ha sido revelado para evitar conglomeraciones: el espectáculo se podrá ver a nivel mundial en las cuentas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Twitch del artista, además de las páginas de Facebook e Instagram de la Miami Downtown Development Authority.

SIGUEN LOS RELATOS LEÍDOS POR LOS FAMOSOS

El proyecto de lecturas de Instagram Live “Leer en casa” tendrá el domingo su séptima edición: Cecilia Roth, Cristina Banegas, Nelly Prince, Paola Barrientos, Boy Olmi y Carola Reyna, Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis, y Marina Bellati ya preparan sus participaciones para la jornada que tendrá lugar desde las 17 en la cuenta de Instagram del evento, que, además, ya tiene en formato podcast sus anteriores ediciones.

MARTHA ARGERICH PARA GRANDES Y CHICOS EN FILM & ARTS

El concierto Pappano-Argerich-Maisky que la concertista argentina compartió con el director y pianista británico Antonio Pappano y el violonchelista letón Mischa Maisky, podrá apreciarse el domingo desde las 19.30 a través de la señal de cable Film & Arts.

La actuación que se desarrolló en mayo de 2019 en el auditorio de la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma, permitió que los tres artistas desplegaran un variado repertorio que incluye piezas compuestas por Jean-Marie Leclair, Robert Schumann y Dmitri Shostakóvich. Además, el concierto tendrá una gran pieza especial para que los más chicos descubran el valor de la música clásica con el romántico francés Saint-Saëns y su composición “El carnaval de los animales”. Una pieza compuesta hace 131 años y que es imprescindible en la enseñanza musical, no sólo por ser super divertida, sino por incluir en su desarrollo musical todos los ingredientes instrumentales que a los niños fascina como la flauta, clarinete y xilófono.

UNA PUESTA ASOMBROSA

Hasta el martes, en el canal de YouTube del Teatro Cervantes puede verse “La terquedad”, ambiciosa puesta de 2017 de Rafael Spregelburd que relata una historia de anarquismo, fascismo, colectivismo, lenguas regionales y lenguajes utópicos, reforma agraria y lucha de clases, una obra que tiene lugar en una compleja arquitectura escénica: la casa donde transcurre gira en el escenario para mostrar la historia desde diferentes perspectivas.

Parte de la iniciativa del Cervantes de mostrar sus producciones de forma online mientras dura la cuarentena, la obra de Spregelburd se presentará con un bonus track con el detrás de escena.

UNA FIESTA PARA ESCUCHAR CON PAUL

Una de las modas de estos tiempos de cuarentena son las fiestas virtuales para escuchar discos: a cierta hora, la audiencia coloca un álbum y comenta canción a canción en las redes, con la presencia de los artistas protagonistas. El que se prende a la movida ahora será Sir Paul McCartney: hoy a las 13 de nuestro país, Paul invita a sus fans a darle play en Spotify a su primer disco solista, a 50 años de su lanzamiento, y compartir los comentarios con el hashtag #McCartney50.