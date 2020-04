“Línea 137”: relatos de voces silenciadas en busca de ayuda

Lucía Vassallo enfoca su cámara a los trabajadores de la línea 137, un recurso para la comunidad que atiende situaciones de violencia familiar y sexual, atendida por profesionales especializados que se ocupan de escuchar, contener y orientar a la víctima, sus familiares, vecinos, o la institución que se haya comunicado. No hace falta ver el sufrimiento en el rostro de las víctimas, que no son mostradas por la cámara; tampoco busca Vassallo manipular la emoción del espectador con golpes bajos: en “Línea 137”, el filme que se estrena hoy en la pantalla on demand de Cine.Ar (se puede ver gratis hasta el viernes 24, y desde el jueves 30 se podrá alquilar por $30), a la directora le alcanza con mostrar “lo que hay”.

“No quise impactar”, dice Vassallo, en diálogo con EL DIA. “Simplemente me limité a hacer un recorte de algunos de los 50 casos que retraté. Es lo que hay”, lanza, resignada ante el poder de la realidad. “No era mi objetivo impactar, y hasta creo que me limité bastante, en no poner ciertos relatos, o situaciones del todo desarrolladas”.

Es que, relata Vassallo, “yo también me sorprendí con la realidad, eso es lo que pasó: una cosa es que uno teorice sobre feminismo y violencia, y otra es ver a una víctima”. En su primer caso, cuenta, se encontró con una chica que se había cortado las venas: la buscó la ambulancia, y cuando el marido se alejó, le dijo a los médicos que no se había querido suicidar, que no estaba triste: lo único que quería era salir de la casa. “Me superó ampliamente, toda la teoría que yo traía”, reconoce la directora.

De esos casos, y de la respuesta de los profesionales del programa Las Víctimas contra las Violencias, que busca evitar la revictimización y promover el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencias y malos tratos, se conforma “Línea 137”, que busca visibilizar la alarmante situación que atraviesa la sociedad en relación a la violencia machista. El film cuenta con guión e investigación de Marta Dillon, una de las fundadoras del movimiento Ni una menos (también, con música original de Juana Molina), que hace más de una década le relató de la investigación que estaba haciendo en torno a la línea, fundada en 2006, y le propuso encargarse de los aspectos técnicos del rodaje.

Allí nació el documental: la propuesta fue declarada de interés por el INCAA, cuenta Vassallo, y comenzó entonces el trabajo de preparación. La directora se metió en las guardias de la línea, en el call center, en las comisarías, para interiorizarse en cómo era ese trabajo, y en 2018 comenzó el rodaje, realizado durante más de un año.

El rodaje presentaba varios desafíos porque no era una película “convencional, de entrevistas: tenía que entender cuál era el trabajo de la gente de la línea para entender cómo era el equipo que tenía que armar a nivel producción, y también buscar los protagonistas, que sean personas que se animen a estar expuestos a un equipo de filmación mientras trabajan en un trabajo tan difícil, con víctimas, en hospitales”.

Otro obstáculo lo supuso conseguir todos los permisos para filmar dentro de las diversas instituciones que aparecen en la película: a veces, incluso con los permisos y la promesa de que las víctimas no aparecerían y que sus voces serían distorsionadas, igual no los dejaban ingresar a filmar. “Me hizo pensar mucho sobre las instituciones, por qué les cuesta mostrar tanto la forma que tienen de trabajar”, reflexiona Vassallo.

La realizadora cuenta además que llegó a la línea “en un momento diferente al que había aparecido en la investigación de Dillon: en los cuatro años de macrismo la línea se debilitó”. Vassallo explica que los trabajadores se dividían en áreas, dedicadas a la violencia familiar y la violencia sexual, y a los teléfonos, pero que la gestión anterior decidió “que todos hicieran todo: hay personas a las que le genera mucha impotencia el teléfono, y hay gente que les genera mucha angustia y miedo el terreno. Entonces, algunos renunciaron a sus puestos, y esos trabajadores nunca se reemplazaron: hoy hay mucha menos gente, para una demanda que quizás es el doble de hace diez años atrás”.

De hecho, Adrián, uno de los protagonistas de la cinta, le comentó previo al estreno a la directora que el desborde continúa en este extraño momento de encierro: “Se duplicaron los llamados durante la cuarentena, y la 137 está asistiendo a la 144 (línea para situaciones de violencia por razones de género), que está completamente desbordada. Había, además un solo móvil para todo capital federal, lo cual lleva a Vassallo a explicar cuál es su objetivo con este documental: que la línea reciba apoyo, extienda su zona de influencia (los equipos móviles, que salen a responder en ciertos casos, funcionan solo en capital federal, Resistencia, Posadas, Garupá, El Dorado y Oberá), y que sus esfuerzos no queden truncados por falta de presupuesto. “Este dispositivo”, dice sobre la línea, “es excelente, pero se tendría que replicar en todas las provincias del país: ese sería mi objetivo, si este documental se difunde, entender que con la asistencia telefónica no siempre alcanza, porque hay gente que no tiene el teléfono cargado, no tiene la SUBE para ir a la comisaría, o simplemente vive en una situación de secuestro”.