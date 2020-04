Coronavirus: crecen las denuncias por discriminación a los contagiados

Nadie sabe a ciencia cierta quién puede ser portador de una enfermedad que para muchos resulta letal y de la que aún no se tienen vacunas, ni demasiados elementos para controlarla. Esa especie de enemigo oculto disparó en muchas personas un miedo extremo que desencadenó en ataques a médicos, enfermeros y sanitaristas que ven como vehículos para transmitir la pandemia. En las últimas semanas se registraron denuncias de profesionales que se sintieron discriminados y ahora se le suman las de personas que se recuperan de COVID-19. Pese a que en La Plata no se hicieron públicos esos tipos de hostigamientos, no se descarta que la enfermedad provoque momentos tensos entre vecinos.

De acuerdo a lo que se informó, las denuncias por discriminación de personas que se recuperan del COVID-19 y deben realizar el aislamiento en sus viviendas se incrementaron en el Inadi, a razón de dos o tres por día, y superan a las que realizan médicos y enfermeros que sufren el mismo hostigamiento.

“En estos días pudimos notar un incremento de casos de discriminación contra personas que han sido diagnosticadas como positivas de coronavirus, superando en cantidad a las recibidas por los médicos”, precisó el Inadi.

Estos casos se traducen tanto en carteles que se pegan en las viviendas, hostigamiento de vecinos hacia el paciente y su familia y la publicación de imágenes de personas con COVID-19 en redes sociales.

Se registraron patrones con relación a las denuncias, al principio de la cuarentena hubo alguna mirada esquiva hacia los chinos, después, hace dos semanas, con los médicos y enfermeros y ahora se reciben denuncias que involucran a pacientes, según informó Demián Zayat, director de asistencia a la víctima del Inadi.

Si bien se comunicó que en comparación a otros temas esas denuncias son menores en cantidad, se notó que empiezan a repetirse, desde el 6 de abril.

La metodología es la misma. Pegar carteles en sus viviendas con leyendas advirtiendo que allí vive una persona con COVID-19, hostigamiento directo de vecinos hacia el paciente y sus familias y publicación de sus imágenes en redes sociales, con, en algunos casos, la dirección del infectado.

Las denuncias, que se reciben a través de WhatsApp y mails, “muestran cómo está cambiando el patrón de la discriminación relacionado con el COVID-19, los médicos no dejaron de denunciar pero ahora recibimos más de este tipo de casos”, dijo un vocero de esa repartición.

En los casos de carteles que ponen los vecinos, en general “hubo buena recepción” y se retiran pero si las personas denuncian hostigamiento “es necesario que intervenga la fiscalía”, mientras que los “escraches” en redes “es más difícil porque las empresas son más reacias a bajar los contenidos”.

El hostigamiento por redes sociales incluyó por lo general, la publicación de la imagen con la leyenda de que son portadores de COVID-19. Las denuncias se registraron en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. En tanto en la Municipalidad de La Plata se informó que no se produjo en esta ciudad denuncias por discriminación relacionadas a la pandemia.

A los hostigamientos a médicos, ya sea en sus consultorios o domicilios, se sumó el que sufren las enfermeras a las que en muchas ocasiones no les para el transporte público al verlas vestida con guardapolvos.

La titular del Inadi, Victoria Donda, sostuvo que “esta conducta de una parte de la sociedad es motivada en parte por falta de conocimiento y eso acrecienta el miedo, hay que extremar los esfuerzos para que la gente pueda informarse correctamente y hay que alertar por la presencia de las fake news”.

En esa línea, se destacó que se refuerza la campaña de que de este problema sanitario se saldrá de manera colectiva, además se destacó que “el virus no discrimina por profesión ni clases sociales”.

Donda afirmó que esta situación que se da tanto como con los médicos como contra los pacientes que se recuperan de COVID-19, “no me llamó la atención porque soy parte de esta sociedad que hace algunos años discriminaba a las personas que contraían VIH”.

Desde el organismo, informaron que las denuncias por casos de discriminación ante el COVID-19 pueden realizarse a los números de WhatsApp 156 492-1079 o 156-185-3968

En La Plata, según la Comuna, por ahora no recibieron denuncias por casos de este tipo