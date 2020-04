Policías en problemas por caer en las redes del Tik Tok

Se dice que la globalización comenzó a fines del siglo XV en coincidencia con el término de la Edad Media, cuando las tres carabelas capitaneadas por Cristóbal Colón arribaron al continente americano. El mundo occidental cambió entonces y, cinco siglos más tarde, el fin de la Guerra Fría profundizó esa transformación que tuvo su apoteosis con la revolución informática, primero de la mano de Internet y luego con los dispositivos móviles inteligentes. Hoy, estar conectados todo el día nos parece algo intrascendente o común, pero no se toma en cuenta lo que eso significa ni los peligros que conlleva compartir online la vida privada 24/7. Lo mismo ocurre con la viralización de lo que se sube a la “nube” y que, en cuestión de segundos, se reproduce de forma exponencial en otros dispositivos. Por otro lado, los escraches en las redes sociales se volvieron más recurrentes y mucha gente las usa para denunciar en vez de acudir a los canales legales correctos.

En esta realidad caen todos. Incluso los efectivos policiales, quienes, la mayoría sin malicia, comparten un contenido inapropiado y terminan apartados de la Fuerza. Según datos de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, entre 2018 y 2019 se intervino en una veintena de casos que comenzaron en el mundo virtual, con sanciones que en más de 15 casos condujeron a la desafectación de los efectivos. Esto es, el retiro del “estado policial” (actividades, armas, placa) y la suspensión con la quita del 50 % del sueldo. La situación tiene carácter preventivo, mientras continúan las actuaciones.

Hace casi dos años uno de esos episodios cobró una relevancia impensada cuando la “polivedette” entró en escena. (ver recuadro)

de Facebook a tik tok

¿Existe la privacidad en la era de las redes sociales? En cierta forma, no. O, al menos, no como la conocíamos. Dejando de lado esa pregunta más filosófica que periodística, lo cierto es que hay una verdad inalterable en el uso de cualquier tipo de red social y tiene que ver con la capacidad de diseminarse con rapidez a otros perfiles. Es decir, una foto que subo a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en ese mismo instante ya está fuera de mi control. No hay forma de saber dónde puede terminar porque de un dispositivo sale a decenas, de esos a centenas, de éstos a miles y así.

En el último mes, eso fue lo que ocurrió con al menos nueve policías, cinco que cumplían funciones en la Jefatura Distrital San Isidro y los cuatro restantes en Tres de Febrero. Los agentes compartieron videos de ellos mismos utilizando la app Tik Tok que se viralizaron en segundos y llegaron hasta sus superiores.

Tik Tok fue lanzado en 2016, aunque cobró relevancia en 2019 cuando se transformó en la aplicación de entretenimiento más descargada en celulares. Se lo conoce en China como “Doujin” y su función es crear y compartir videos cortos haciendo playback o bailando al ritmo de alguna canción específica. Cada grabación puede durar de 3 a 15 segundos, aunque también se pueden hacer videos musicales más largos, de hasta un minuto.

Una de las agentes implicadas (en total son seis hombres y tres mujeres) explicó que habían hecho los videos porque “estaban aburridos y decidieron de manera conjunta grabarlos para compartir entre ellos”, conforme refirieron voceros que llevan adelante la investigación del caso en San Isidro. Al momento de la grabación, los oficiales se encontraban “en las arterias de Constitución y Tejedor a cargo de un operativo” en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno a causa de la pandemia de coronavirus. La respuesta de las autoridades no tardó en llegar y los cinco fueron desafectados. En tanto, no se tomaron medidas con el Sub Comisario que comandaba el procedimiento. Asimismo, la sección de Delitos Informáticos “investiga otros videos de varios uniformados aparentemente luciendo emblemas de esta Institución”, añadieron los portavoces oficiales.

Similar es lo que sucedió en Tres de Febrero, aunque en este caso los responsables de Asuntos Internos se enteraron de la desavenencia por medio de un canal de noticias que dio a conocer las grabaciones en las que se observaba a “cuatro numerarios dentro de la dependencia realizando una humorada en sus respectivos lugares de trabajo”, según consta en la pesquisa. Entonces se elevó un sumario por “Presunta Infracción del Decreto 1050/9” y por el momento no se tomó otra determinación para con los efectivos policiales.

La complejidad de este nuevo entorno en las comunicaciones requiere atención directa y la modificación de ciertas pautas de comportamiento.

