Una platense con cáncer necesita una medicación urgente y no tiene respuesta de IOMA

María Celina Triana tiene 58 años y desde hace tiempo viene luchando contra el cáncer de pulmón. En el último tiempo los médicos especialistas le indicaron una medicación esencial para la continuidad del tratamiento y todavía espera la respuesta del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de donde es afiliada.

Según contó la propia Triana a EL DIA, desde hace varios meses que necesita unas inyecciones de nombre "Nivolumab", que es una clase de medicamento llamado anticuerpos monoclonales y que funciona al ayudar al sistema inmunológico a retrasar o detener el crecimiento de las células del cáncer. "Se cansó de ir durante mucho tiempo al IOMA hasta agotar todas las instancias administrativas de reclamo", explicó su abogado.

"Ya cansada de no tener respuestas satisfactorias, decidimos acudir a la Justicia. El pasado 27 de marzo presentamos un recurso de amparo en el Juzgado de Familia N° 8 a cargo del juez Mauro Javier Cerdá y el mismo día concedió el pedido", agregó.

"Ese mismo viernes 27/3 -detalla el abogado- fui a la sede del IOMA a entregar el oficio judicial donde claramente resolvió que en las próximas 24 horas se le debía otorgarle la medicación Nivolumab en forma inmediata y necesaria para la atención y el tratamiento de la enfermedad de María Triana".

Pese a la resolución judicial, la mujer que padece la enfermedad oncológica aún no tuvo respuestas del Instituto de Obra Médico Asistencial. "Hasta hoy (lunes 20 de abril) pasaron 23 días y no responden. Y la salud no puede esperar, es una enfermedad grave y la propia Justicia determinó que le otorguen la medicación de manera urgente", remarcó.

Angustiada y cansada de la situación de reclamos, promesas y eterna espera, la salud de la mujer se agudizó en los últimos días: "Este sábado se hizo un estudio y hay un desmejoramiento en su salud".