Hay 11 muertes y 172 nuevos contagios de coronavirus en Argentina

Once personas murieron y 172 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 176 los fallecidos y 3.607 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación



La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que fallecieron cuatro mujeres, una de 89 años y otra con dato de edad en investigación, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires; otra de 89 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 85, residente en la provincia de Córdoba.



También murieron cinco hombres, dos de 76 y 31 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires, otro de 61 años residente en la provincia de Misiones; otro de 68 años, de la provincia de Buenos Aires y uno de 45 años que vivía en Chaco.



Por la mañana, el Ministerio de Salud había reportado otras dos muertes, aunque en estos casos sin detalles de sexo, edad y lugar de residencia de las víctimas, lo que hace un total de once decesos en las últimas 24 horas.



Del total de infectados, 887 (24,6%) son importados, 1.562 (43,3%) contactos estrechos de casos confirmados, 755 (20,9%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



De los diagnosticados con coronavirus hoy, 61 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 79 en la Ciudad de Buenos Aires, 7 en Chaco, 3 en Córdoba, 4 en Corrientes, 2 en La Rioja, 1 en Misiones, 11 en Río Negro, 1 en Santa Cruz, 3 en Santa Fe, y 1 en Tierra del Fuego.



No se registraron casos en Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, y Santiago del Estero.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.181 casos, la Ciudad de Buenos Aires 916, Chaco 287, Chubut 2, Córdoba 269, Corrientes 39, Entre Ríos 22, Jujuy 5, La Pampa 5, La Rioja 47, Mendoza 75, Misiones 6, Neuquén 104, Río Negro 180, Salta 3, San Juan 2 , San Luis 11, Santa Cruz 42, Santa Fe 239, Santiago del Estero 12 , Tierra del Fuego 126, y Tucumán 34.



En Catamarca y Formosa siguen sin registrarse contagios de coronavirus.



El Ministerio destacó que un caso notificado en la provincia de Tucumán, se reclasificó por residencia en la provincia de Córdoba y que de los casos registrados en Tierra del Fuego se incluyen 12 existentes en las Islas Malvinas.

MAPA INTERACTIVO CON EL AVANCE DEL CORONAVIRUS EN TODAS LAS PROVINCIAS