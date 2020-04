Spider-Man, lejos de casa: se aplazaron todos los estrenos

Los estudios Sony Pictures aplazaron los estrenos de todas las películas de la franquicia “Spider Man”: la tercera entrega de la nueva saga se estrenará recién el 5 de noviembre de 2021, en lugar de julio de ese mismo año como estaba previsto inicialmente, y también se ha pospuesto el estreno de la secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que no llegará hasta que pasen más de dos años, en octubre de 2022. Minutos después de que Sony publicara las nuevas fechas, Disney aplazaba hasta el 25 de marzo de 2022 el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Todo, el mismo día que se confirmó el aplazamiento de otra exitosa franquicia “Mission: Imposssible”: las entregas siete y ocho de la saga hasta finales de 2021 y finales de 2022...