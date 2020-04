La Ciudad inició la sexta semana de la cuarentena con mucho movimiento matutino

El aislamiento social, obligatorio y preventivo ya está transitando su sexta semana y en nuestra ciudad hay cada vez más movimiento, especialmente en horas de la mañana. En la jornada de ayer se vio tránsito normal de día de semana, peatones yendo y viniendo por el centro y poco lugar para estacionar

El mensaje del presidente Alberto Fernández del sábado por la noche habilitando algunas salidas hizo que muchos platenses se precipitaran hacia la calle dándole a la ciudad un ritmo normal, lejos del confinamiento que se aconseja debido a la circulación del COVID-19. El ritmo de las calles recién comenzó a aflojar por la tarde con la ayuda de la lluvia, la cuál se hizo presente hasta la noche.

El intenso movimiento no solamente se vio en la zona céntrica, sino también en los barrios. Fueron muchos los vecinos que se contactaron con este medio, mediante el WhatsApp (+542214779896) para advertir cómo fue la jornada de aislamiento en el lugar donde viven.

Uno de los primeros en contactarse fue José, quien mostró indignación por la falta de respeto que se le está teniendo a la cuarentena, sobre todo en las zonas periféricas: “Se terminó la cuarentena en Lisandro Olmos. Hacen falta controles a caminantes, hay mucha gente sin permisos y además abren comercios que no debieran abrir”.

Por su parte, otro vecino de Los Hornos aseguró que “acá no se cumple, hacen mandados de a siete personas”. En tanto, que en la misma zona, Vanesa pidió “controles por la avenida 66 desde 31 hasta calle 167 porque ahí mucha entrada por ahí”, y añadió: “La gente trabaja sin permiso y los jefes al no ver controles por ahí obligan a ir a trabajar. En esa zona hay un hogar de ancianos 167 y 73 pero en la zona hay casas y a pesar de todo los empleados trabajan obligados. No es justo”.

En la zona de 72 entre 16 y 17 un vecino remarcó que “la gente espera 3 a 4 horas todos los días para poder conseguir huevos y se hacen unas colas tremendas. La gente está esperando desde las 7 de la mañana y todavía no atienden. Acá si que se rompe la cuarentena y encima especulan con los precios”.

En el barrio El Retiro no hay excepción, y la cuarentena también se respeta poco según cuentan los vecinos. “Yo vivo en El Retiro y en un día de sol ves a todos en la calle. En 44 vas a hacer mandados y está como un día de tantos, sólo que la gente tiene barbijo”, detalló Claudia, quien vive por la zona

También se contactaron tres vecinos de Arturo Segui. José Luis Córdoba es uno de ellos y contó: “De día los chicos juegan en la calle, la gente no usa el tapaboca, los trabajos por de albañilería siguieron normalmente. Hacia la zona de la estación, donde están los comercios mas importantes, hay movimiento de gente y no ves patrulla policial”.

Andrés Benítez, por su parte, puntualizó: “Soy de Arturo Seguí y acá la cuarentena se cumple en un 20 por ciento o tal vez menos: no hay patrullajes, hay robos a casas de familia y no tenemos información si hay o no algún vecino positivo de COVID-19 ya que es un pueblo chico el riesgo de contagio puede ser grave”.

El tercero fue José Luis, quien contó: “En la zona de 417 y 152 los chicos juegan en la calle, la gente no usa el tapa boca, los trabajos por ejemplo de albañilería siguieron normalmente, hacía la zona de la estación donde están los comercios mas importantes hay movimiento de gente. No ves patrulla policial”.

Desde City Bell también llegaron mensajes de diversos vecinos, como el de María: “Acá nunca se hizo cuarentena. Vivo sobre el Camino General Belgrano y es un ‘viva la pepa’. Yo tuve que cerrar mi negocio. Soy de las últimas actividades permitidas y no puedo salir, no tengo un peso. Además no me puedo vacunar porque tengo 61 años y es para mayores de 65 la campaña. Además no pude cobrar los 10 mil pesos de emergencia porque soy monotributista categoría A”.

Tolosa tampoco escapa a las quejas, como la de Maximiliano Felder: “Los autos pasan todo el día a full y hay policías tomando mate en la esquina de 528 y 9. Los vecinos todos paseando con sus perros dando largas vueltas. El tránsito en el barrio es todo con normalidad . En cambio, mi mujer y yo estamos haciendo cuarentena como debe ser, compramos casi todo por internet .Solo salimos a buscar efectivo al cajero una vez cada 15 días. Es una vergüenza lo que ocurre y eso es no importarle el otro bajo ninguna circunstancia”.

Carla, quien vive en otra zona de Tolosa cercana al estadio Ciudad de La Plata, contó: “La zona del estadio, por 526, es un desastre. Hay gente por todos lados, vendedores ambulantes por doquier y nadie cumple nada por acá. Parece un mundo aparte. Nadie entiende nada”.

Pablo, del barrio El Centinela, también le contó a este medio su testimonio sobre cómo ve la cuarentena en su barrio: “Vivo en la zona de 172 y 50 y la cuarentena no se cumplió nunca. La gente va a hacer mandados con los hijos, los picados de fútbol a toda hora, landan en bici, salen a caminar o correr y el resto de las actividades casi igual. Los controles nunca existieron. Los patrulleros pasan, ven a la gente incumplimiento y siguen de largo y si hacés la denuncia (siempre que te atiendan en el 134 o 148) jamás aparecen. En síntesis, una joda.”

Por último, el vecino Carlos Lalaverry detalló la situación que vivió el pasado fin de semana: “El sábado fui y vine desde el centro a Villa Elisa (con el permiso) y nadie me paró. Y el pasado domingo mi hermana fue a Berisso y tampoco. Hay mucha gente en la calle”.

41 ACTAS Se labraron ayer en el primer día de la cuarentena organizada, en su fase 2. Tras anunciarse que La Plata no iba a adherir al pedido del gobierno nacional de flexibilizar la salida transitoria de una hora y 500 metros, se redujo la presencia de en las calles o bien nadie se olvidó el permiso en sus casas. Se labraron ayer en el primer día de la cuarentena organizada, en su fase 2. Tras anunciarse que La Plata no iba a adherir al pedido del gobierno nacional de flexibilizar la salida transitoria de una hora y 500 metros, se redujo la presencia de en las calles o bien nadie se olvidó el permiso en sus casas.