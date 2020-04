Sigue el apagón en barrios de La Plata y crecen las quejas: según Edelap, el servicio se normalizó en 90 por ciento

Una ola de quejas por cortes de luz se registraba en las primeras horas del miércoles por partes de usuarios de distintos puntos de la Ciudad, luego de que Edelap afirmara anoche que el suministro se normalizó en un 90 por ciento, tras el temporal de viento y lluvia que se desató ayer en la Región.

Numerosos reclamos llegaban a la redacción de EL DIA desde populosas localidades como Abasto, Lisandro Olmos, Los Hornos y San Carlos, donde todos coincidían que el cese del suministro eléctrico durante los primeros embates de la tormenta de ayer se extendían por casi 24 horas.

De este modo, en plena cuarentena, los vecinos damnificados exponían el drama de tener que pasar el aislamientos a oscuras y no poder contar con artefactos eléctricos básicos como la heladera, el televisor o el lavarropas. En tanto que algunos usuarios ponían énfasis en la incomunicación que padecía en pleno aislamiento a raíz de que no podían recargar sus celulares,o en el hecho de no poder hacer uso de las tecnologías para tareas laborales o de estudio desde el hogar tan en auge en tiempos de pandemia.

Tereza Gomes, vecina de 208 y 521, Abasto, aseguró que el suministro cesó a las 10.40 de ayer y que a pesar de reiterados reclamos a Edelap todavía seguía a oscuras. Del mismo modo, Sebastián, usuario de ese barrio platense, señaló que "vamos para 24 horas sin luz, por lo tanto no puedo trabajar ni estudiar desde mi casa; ya perdí un día y encima perderé otro porque lo tendré que recuperar desde el trabajo". A su vez, Marcelo Iñigo, de Estancia Chica, quien también padecía el faltante eléctrico, expresó que "con Edelap siempre la misma historia, siempre con cortes de luz eternos".

La situación se replicaba en una basta zona de Olmos, consignó Guillermo, quien dijo que se comunicó con eldia.com "con las últimas tres líneas de batería". "Esto demuestra que, evidentemente, subieron exponencialmente las tarifas para no hacer nada", añadió en medio de un momento de bronca. En tanto que Daniel manifestó preocupación por el corte del suministro en 205 entre 49 y 50. Este panorama también golpeaba a usuarios de Etcheverry, sostuvo Claudio, de 44 y 213

"Ayer a las 24 ha estuvieron los de Edelap en 66 y 179. Así como estuvieron, se fueron y no hicieron nada", dijo Lara desde la zona de 70 y 183, Los Hornos. "Tendremos que violar la cuarentena por Edelap, para irnos a otro lugar, ya que tengo un bebé de un mes y necesitamos energía", lamentó la mujer.

Por su parte, Juan Ignacio Lozano, de Parque Sicardi, afirmó que "estamos sin luz desde ayer en toda la zona, que va de 13 a 17 y de 630 a 637". "Nunca una inversiones en el barrio", señaló.

También se efectuaban reclamos desde Arturo Seguí, como el que realizó Mariana, una usuaria que arrastra casi 24 horas sin luz. "Ah, somos eléctrodependientes", subrayó en comunicación con este medio.

Esta mañana también cursaron reclamos vecinos de 493 entre 14 y 14 bis, Gonnet. "Es una locura, casi 24 horas sin energía", contó María Figlioli

Los inconvenientes con la luz alcanzaban también a usuarios del Casco Urbano. Así lo hicieron saber Martín de la zona de Plaza Azcuénaga, donde ya acumulaban más de 20 horas de oscuridad, y Ana María Barandiarán del barrio de Plaza Máximo Paz, en 13 y 60.

Anoche a última hora Edelap comunicó que "la tormenta de lluvia y fuertes ráfagas de viento que afectó la región al mediodía de hoy provocó daños en las redes eléctricas fundamentalmente por la caída de árboles y ramas, y la voladura de techos y otro tipo de objetos. Al momento de la emisión de este comunicado el 90% de las zonas que se vieron afectadas por interrupciones del servicio han recuperado el suministro normal. Las reparaciones ahora se enfocan en zonas más puntuales y continuarán a lo largo de la noche. Se prevé que en la mañana se alcanzará el 95% de la restitución del servicio de los sectores afectados".

La distribuidora informó que "la persistencia de malas condiciones climáticas hasta aproximadamente las 17 horas dificultó la movilización de equipamiento en camiones con hidroelevadores e hidrogrúas, necesarios para reparar tendidos dañados y reemplazar transformadores, y que en algunos casos deben ingresar en zonas que se anegaron transitoriamente".

Y se indicó que "nuestro personal trabaja en las distintas reparaciones cumpliendo protocolos especiales en el marco de la Emergencia Sanitaria, extremando las medidas de seguridad y siguiendo los criterios establecidos por el Plan Operativo de Emergencias. Por esta razón se priorizó la atención de usuarios electrodependientes y sensibles así como situaciones de potencial peligro presentes en la vía pública, para luego proceder a la reparación de los tendidos que proveen energía de mayor a menor cantidad de usuarios".