Siguen las complicaciones para conseguir la vacuna antigripal

Aplicarse la vacuna antigripal en la ciudad de La Plata parece haberse vuelto casi una misión imposible. Fueron varios los vecinos de distintos sectores de la Región que se comunicaron con este diario para denunciar el faltante de la vacuna, en especial aquellos que pertenecen a IOMA y también de manera particular, mientras que desde el PAMI informaron que hoy se registró un inconveniente con el sistema pero que "hay vacunas para 15 días".

"Me dijeron que llamara la semana que viene y la verdad es que estamos preocupados", contó Solange, integrante de un grupo de riesgo por enfermedad de base y afiliada a IOMA. "Debo haber llamado a unas diez farmacias del Centro y en ninguna tenían la vacuna, pero no sólo para los nos las aplicamos por IOMA sino también para el que la quiera comprar de manera particular".

Esa afirmación coincide con lo indicado desde una farmacia de la zona Norte ante la consulta de este diario. "Las pedimos hace tres meses y nada, ni las de IOMA ni ninguna", respondieron con relación a si tenían vacunas antigripales disponibles. "Incluso, a los farmacéuticos ya nos tendrían que haber vacunado y no lo hicieron, sólo se la dieron al personal de seguridad y sanitario", agregó.

"Ni siquiera está habilitada la posibilidad de hacer el pedido", ampliaron desde otra farmacia consultada sobre la disponibilidad de las vacunas afiliados a IOMA.

En este sentido, desde IOMA indicaron que "nosotros la campaña la vamos a lanzar la semana que viene".

En cuanto al PAMI, que ayer un esquema de vacunación que consiste en dos días por cada número según la finalización del documento, hubo algunos vecinos que denunciaron a este diario que las farmacias a las que habitualmente concurren no tenían disponible la vacuna.

"A mí no me tocaba aplicármela hoy pero llamé para consultar si junto a la antigripal estaban aplicando la que es contra la neumonía, y me dijeron que no tenían ninguna de las dos y que les habían dado 100 dosis que ayer volaron, de manera que si alguien va hoy no se la pueden aplicar porque no tienen", relató Víctor Piedras, vecino de Gonnet, después de haberse comunicado con la farmacia ubicada sobre el Camino Centenario cercana a su domicilio.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la UGL Nº7 que incluye a La Plata, Marcelo Leyría, informó que "se hizo una primera entrega, algunas recibieron menos de 100 vacunas y otras más, hasta 200. Lo que pasó hoy es que hubo un problema con la gran afluencia de gente, lo que hizo que colapsara el sistema a través del cual se hace la validación".

"Frente a esta situación, y ante casos puntuales, le pedimos a los farmacéuticos que igual aplicaran las vacunas y que luego hicieran la validación en el sistema", afirmó Leyría, quien agregó que "la mayoría de las farmacias está aplicando. Algunas no porque no les funciona el sistema y muy poquitas las que no las quieren aplicar".