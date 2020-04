Reabren los bancos para pagarle a jubilados sin tarjeta: consejos para evitar las aglomeraciones

Hoy reabren los bancos, una noticia esperada por muchos jubilados que hasta ahora no pudieron cobrar sus haberes ya que no poseen tarjeta de débito para retirar dinero por los cajeros automáticos. La desesperación de este grupo de beneficiarios iba en aumento hasta que llegó cierto alivio cuando, esta semana, se informó que las entidades bancarias fueron autorizadas a abrir sus puertas hoy, el lunes y el martes, sólo para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, planes y programas de ayuda de ANSES y de otros entes.

Es por ello que frente a este nuevo panorama en medio de la pandemia, aparecen los cuidados en primer plano, sobre todo para quienes son personas de altísimo riesgo de contagio del COVID-19. Hoy, desde muy temprano, no se podrá evitar ver largas filas de jubilados en los bancos esperando la apertura de puertas para ingresar a las sucursales y así poder hacerse de sus haberes. Es cierto que la economía aprieta y son muchos los que se quedaron “sin un peso” en los bolsillos, tal como cientos de jubilados lo expresaron en los llamados que se recibieron en los últimos días en la redacción de EL DIA.

Consultados por este diario, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) brindaron consejos a lo jubilados que desde hoy seguramente se volcarán en gran número a las cajas de los bancos y aseguraron que “si bien esto ocurre todos los meses, esta vez la situación es diferente”.

“En primer lugar que no vayan a las 7 de la mañana a las sucursales porque tomarán frío”, es una de las recomendaciones. Por otro lado, deberán “tomar distancia de más de un metro y medio para no entrar en contacto con otras personas”. Desde el organismo provincial abogan a la idea de que “no se amontonen” y si bien “entendemos la urgencia de que necesitan cobrar, no es necesario que vayan todos el viernes”.

También sostuvieron que “es preferible que concurran al banco un rato antes del horario de cierre y el que pueda que vaya el lunes o martes, donde seguramente habrá menos gente”. Es por ello que aclaran que “no será sólo el viernes el pago y es importante recalcar que también tienen dos días la semana que viene”.

Desde el Banco Provincia informaron que “los jubilados y pensionados que no tengan tarjetas de débito serán los primeros en ser atendidos por caja cuando reabran las sucursales. Además, el personal bancario se enfocará en capacitar a los clientes en el uso de cajeros automáticos y la Banca Internet Provincia (BIP), por donde pueden operar las 24 horas”.

Para esta apertura especial de las sucursales se diseñó un protocolo de medidas para mitigar los riesgos de contagio, como el respeto a la distancia interpersonal de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. Además, sostuvieron que el personal del banco va a administrar el flujo de clientes hacia el interior de las sucursales de acuerdo con lo que considere seguro. Banco Provincia igual recomendó que los adultos mayores “traten de evitar ir a las sucursales y lo hagan sólo cuando no sea posible usar el cajero para cobrar. Siempre es mejor que un apoderado pueda ocuparse en lugar del beneficiario. Ir al banco es la excepción, la regla siempre es quedarse en casa”.

También desde el Banco Nación emitieron recomendaciones, y remarcaron que “quienes posean su tarjeta de débito tienen que evitar concurrir a las sucursales”. Subrayaron que habrá dotación mínima en los bancos y que no brindarán ningún otro servicio que no sea el pago de haberes. “Durante estos días la prioridad de atención en las sucursales la tendrán los jubilados que no tienen otra alternativa que percibir sus haberes por ventanilla y de acuerdo al cronograma de cobro establecido por el ANSES. En segundo lugar los beneficiarios de subsidios que no disponen de tarjeta”, dijeron.

En este contexto, un informe actual de la Universidad Católica Argentina asegura que poco más del 50% de las personas mayores utiliza el cajero automático en nuestro país, mientras que el 46,5% cobra por ventanilla. Lo cierto es que los adultos mayores se resisten a usar los cajeros automáticos porque no se llevan bien con las nuevas tecnologías y no confían en ellas, por lo que prefieren cobrar “a la vieja usanza”, es decir, con un cajero que les entrega la plata. También influye el hecho de que no consiguen ver de forma correcta las pantallas y muchos no comprenden las instrucciones operativas.