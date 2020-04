QuedateEnCasa: diez propuestas para pasar el finde en el sillón

TEVÉ SOLIDARIA

En un megaevento sin precedentes, el domingo, desde las 18, los seis canales de TV abierta (incluyendo a Net TV) transmitirán en simultáneo “Unidos por Argentina”, una histórica transmisión solidaria que contará con dos animadores por señal y la presencia de invitados -vía videollamada, claro- que realizarán pequeños conciertos para juntar fondos contra el coronavirus.

Organizado por la Primera Dama Fabiola Yáñez, el evento ocultaba los nombres de sus invitados, al cierre de esta edición, aunque ya trascendió que serán parte de la iniciativa Lali Espósito, Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Tini Stoessel. Lo recaudado será donado a Cruz Roja Argentina, con el fin de adquirir los insumos necesarios para hacerle frente a la pandemia.

MASSACRE EN EL LIVING

Los seguidores de Massacre pueden revivir el recital que la banda de Walas ofreció el 24 de febrero pasado en el festival Rock en Baradero en YouTube. El show se puede ver a través del canal oficial de YouTube de Rock en Baradero, mismo sitio donde se publicó la participación de Los Gardelitos en la jornada inaugural del encuentro rockero más representativo de la provincia de Buenos Aires, y donde ayer se sumó a la oferta el recital de Cadena Perpetua. En el canal, además, se encuentran videos de la previa de los shows, con entrevistas con anécdotas exclusivas en primera persona y la participación de más músicos.

ESTRENOS NACIONALES

Por la cuarentena, no hay cines, pero sigue habiendo estrenos: las películas nacionales que así lo deseen podrán estrenarse por vía digital, en la plataforma Cine.Ar, que sumó ayer dos estrenos, “Ni héroe ni traidor”, de Nicolás Savignone, con Juan Grandinetti, Inés Estévez, Rafael Spregelburd, y el trasfondo de la guerra de Malvinas; y “La creciente”, de Demián Santander y Franco González, sobre un joven que llega nadando a una zona marginal de islas del río Paraná, donde conoce al Correntino, que le consigue trabajo como peón y comienza un amorío con su hija, La Gaby. Ambas, gratis, junto a una importante oferta de películas argentinas.

CASCIARI TE LEE Y TE INVITA LA CENA

El escritor argentino Hernán Casciari volverá a presentar mañana a las 22 su recital de cuentos en directo vía streaming, y con delivery de comida.

La función privada puede reservarse vía Internet. Dos horas antes del show: el espectador recibirá el cupón para recibir la cena en casa y 10 minutos antes del show le llegará el link para ver el show por YouTube.

“Sé que va a durar más que el espectáculo de teatro, que es de una hora y cuarto, pero no sé en qué se va a convertir, si en una reunión de amigos, una fiesta, yo estoy abierto a la improvisación”, dijo semanas atrás el autor de libros como “Más respeto que soy tu madre” y “El mejor infarto de mi vida”.

MARATONEAR EN NETFLIX

Entre los estrenos de principios de abril y los de hoy, Netflix ofrece una cartelera renovada para quienes ya “dieron vuelta” el catálogo del servicio on demand: con potencial adictivo, se sumaron a la oferta las seis temporadas de “Community”, comedia fundamental que empujó los límites del género en televisión, del creador de “Rick y Morty”, con un elenco perfecto y tres temporadas impecables (luego, la típica caída); y, claro, “La Casa de Papel”, que estrenó su cuarta parte hoy. Además, el miércoles se sumaron siete películas más del estudio Ghibli, entre las cuales se cuentan joyitas como “El viento se levanta” y “El castillo ambulante”. Para ver en familia.

“EL PADRINO” EN LA TEVÉ

Desde mañana, y durante los próximos tres sábados, Canal (á) presenta un nuevo Ciclo de Cine: mañana emitirá “El Padrino”, primera parte de la saga de Francis Ford Coppola, y los próximos dos sábados se verán “El Padrino II” y “El Padrino III”: la cita es a las 22, y está claro que es una oferta que muchos no podrán rechazar...

CONCIERTOS INTERNACIONALES

La señal exclusiva OnDirecTV ofrece desde hoy la oportunidad de, en estos tiempos de encierro, disfrutar shows en vivo de intérpretes internacionales: hoy, desde las 21, emite “Ms. Lauryn Hill in Concert - Baloise Session 2018”, una velada que recorre la carrera de una artista que en 1996 irrumpió en la escena musical como parte del grupo The Fugees y que marcó a toda una generación con su disco solista The Miseducation Of Lauryn Hill. A continuación, a las 22:30, es el momento de Macy Gray: la artista representante del neo soul interpreta canciones que incluyen I Try, gracias a la cual ganó un Grammy en 1999 y también temas más recientes como Finally Made Me Happy y Ghetto Love.

TEATRO EN CASA

El Teatro Nacional Cervantes sigue subiendo a su canal de YouTube las propuestas que iba a llevar a cabo sobre el escenario, antes de que se cerraran las salas: hoy desde las 18 se podrá ver una charla con el dramaturgo, director teatral, actor y titiritero Daniel Veronese, y la semana cerrará con lectura de “El señor Galíndez” de Eduardo “Tato” Pavlovsky, que se presentó en la sala María Guerrero del TNC en el marco de Integral Pavlovsky, la acción de inicio de la temporada 2017. Con Gaby Ferrero, Emilio García Wehbi, Silvio Lang, Martín Pavlovsky, María Inés Sancerni, Alejandro Tantanian, Laura Yusem. Todo, gratis.

MONZÓN, UNA VIDA DE PELÍCULA

Después de la maratón que se realizó el fin de semana pasado en Space, la serie “Monzón”, biopic de la máxima estrella argentina del box y relato sobre el asesinato de su esposa Alicia Muñiz, se emitirá por la pantalla de TNT Series todos los sábados, desde mañana, a las 22.

La serie recorre la investigación del asesinato de Muñiz, su última esposa, el 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata, por el que fue condenado a 11 años de prisión.

Además de Jorge Román, que interpreta a Monzón, el elenco de la serie está integrado por figuras como Mauricio Paniagua (Carlos Monzón joven), Celeste Cid (Susana Giménez), Diego Cremonesi (Fiscal Gustavo Parisi), Gustavo Garzón (Dr. Roberto De Luca), y Florencia Raggi (Dra. Patricia Rosello).

La serie se encuentra también en Netflix.

Catorce horas de cine excepcional

Finalmente, la productora El Pampero terminó ayer de subir a la plataforma Kabinett “La Flor”, la película de 14 horas dirigida por Mariano Llinás y protagonizado por las Piel de Lava: seis historias diferentes que incluyen momias, escorpiones, romances, sectas, músicos melódicos celosos, directores perdidos, espías y dobles agentes, homenajes al cine clásico y mil historias más. Dividida en ocho partes, para quien quiera consumir de forma pausada, ofrece un plan ideal para llenar de cine el fin de semana. Y gratis.