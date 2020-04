Adiós a Aute, el músico que hacía arte con sus canciones

El artista español Luis Eduardo Aute, personalísima voz de la canción iberoamericana pero además dibujante, poeta, pintor y cineasta, murió ayer en Madrid, a los 76 años.

Retirado de los escenarios desde agosto de 2016 cuando un infarto lo tuvo 48 días en coma, la dimensión estética de Aute se desplegó en varios frentes donde procuró hallar ese sutil y frágil espacio donde se debaten dichas y dolores.

“No soy muy capaz de decir cuál disciplina es la que mejor me expresa porque los árboles no dejan ver el bosque y aunque el campo de acción de las canciones es mucho mayor que el de la poesía o el de la pintura, me expreso a través de un mismo caldo de cultivo pero no tengo capacidad de ver la totalidad de mi obra”, arriesgó Aute en diciembre de 2014 en una entrevista periodística.

Desde esa sensibilidad extrema diseminada en un abanico expresivo, el creador nacido en Filipinas el 13 de septiembre de 1943, construyó un universo propio que en la música encontró su eco más notorio.

Su estreno en la canción se produjo hacia 1965 componiendo para otros (por caso, las cantantes Ana Belén, Massiel y Rosa León) y tres años más tarde inició su camino discográfico personal que, con idas y vueltas, se tradujo en una treintena de álbumes hasta “El niño que miraba el mar”, su último gesto musical fechado en 2012.

En ese vasto camino, el guitarrista y cantante regaló canciones que merecen un sitio en las nóminas de las notables en nuestro idioma, entre ellas, “De alguna manera”, “Al alba”, “La belleza”, “Anda”, “Sin tu latido” y “Dentro”.

El cancionero de Aute es, más allá de cada canción, un alegato libertario e incómodo que se resiste a entrar en las casillas y que, además de una innegociable postura ácrata refiere con lucidez y sin golpes bajos al sexo, al amor, al paso del tiempo.

Esa obra fue tributada en mayo de 2015 en el disco “Giralunas. Un homenaje a Luis Eduardo Aute” en el que tomaron parte músicos de una nueva generación como, entre otros, Natalia Lafourcade, Rozalén, Vanesa Martín, Xoel López, Miguel Poveda, Abel Pintos y Andrés Suárez.

Todo un referente de la canción española, Aute también fue director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y poeta.