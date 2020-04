Andy, ¿machirulo?: Noelia Marzol, muy incómoda en “PH”

Andy Kusnetzoff sigue con la versión cuarentenada de “PH Podemos Hablar”: el sábado se reunieron vía videoconferencia desde sus casas los actores Nico Vázquez y Joaquín Furriel, el futbolsita Darío “Pipa” Benedetto y la actriz y bailarina Noelia Marzol. Una receta desbalanceada, con mucha testosterona y poca presencia femenina, que terminó de la peor manera; entre hombres, la rubia no se sintió para nada bien en el envío, y se descargó en las redes sociales luego de que varios televidentes señalaran el giro machista que había mostrado el programa durante el sábado.

“¿Adivinen a quiénes le preguntó Andy sobre familia, trabajo, vida personal? ¿Y a quien le preguntó sobre su novio y si durante la cuarentena anda desnuda en su casa? Pésimo”, escribió una televidente en Twitter, y le dio pie a Noelia para que haga su descargo en la red social del pajarito.

Marzol le contestó que “¡falta la pregunta que editaron que era referido a si me garché o no a Luis Miguel!”, y también le respondió a otro usuario, que señaló que la suya parecía una imagen congelada porque no la dejaron hablar, que estuvo en “una juntada de pibes... no se que hacía ahí!”.

La furiosa Marzol agradeció luego los comentarios que se suscitaron en las redes, donde señalaban que además Andy le preguntaba constantemente por sus “amores futbolísticos” mientras que al resto les hacía comentarios sobre sus carreras.

“¡Gracias mujeres! ¡Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas, todas dejándome en un lugar horrible. Andy, algo tenés que cambiar. Check”, le espetó la actriz desde su cuenta.

Aunque lo más fuerte fue cuando le dio me gusta a un picante tuit: “Es un machirulo, en la radio lo quisieron cambiar pero se nota que es forzado”, disparó, y Noelia dio su aval al comentario...