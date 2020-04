Polémica por la app del Bapro que lanzó Kicillof: en el vidalismo reclaman "derechos de autor"

El acto que encabezaron hoy en La Plata Axel Kicillof y Alberto Fernández para lanzar una aplicación telefónica del Banco Provincia que permite hacer operaciones financieras a distancia dejó abierta una polémica con la oposición, desde donde cuestionaron al Gobernador por no mencionar que se trata de una herramienta que fue puesta en marcha por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

"Cuenta DNI" se llama la herramienta que fue presentada este mediodía en la Gobernación. Básicamente, funciona como una billetera digital gratuita y está habilitada tanto para clientes del banco como para cualquier otra persona que no tiene cuenta bancaria. Permite, por ejemplo, abrir una cuenta en el Bapro a través del celular y retirar dinero en cajeros sin tener tarjeta de débito. Tanto Alberto Fernández como Kicillof y el presidente del Bapro Juan Cuattromo destacaron en el acto la importancia de la aplicación en tiempos de cuarentena y restricción de circulación, luego de la controversia que se abrió por el fallido operativo de pago a jubilados de la semana pasada.

A poco de terminar el acto, el ex presidente del Banco Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal Juan Curutchet, salió al cruce y reprochó a Kicillof no haber mencionado el hecho de que la aplicación telefónica había sido lanzada con el mismo nombre en septiembre del año pasado, durante el gobierno de Cambiemos.

"No le costaba nada reconocer que Cuenta DNI había sido lanzado y desarrollado durante la gestión de Vidal. Me hubiera gustado que en vez de volver a criticar la gestión pasada, en estos tiempos de unidad nacional, Kicillof hubiera tenido la decencia de reconocer que el producto venía de nuestra gestión", dijo el ex funcionario.

Según explicó Curutchet, al momento del cambio de gobierno tenía unos 10 mil usuarios registrados y cerca de 3.000 comercios y una campaña de ploteo en sucursales. "Es un medio de pago y de cobro ideal para estos tiempos de distanciamiento social ya que no requiere tocar billetes ni tarjetas. Celebro que luego de 4 meses de demora hayan retomado el cronograma de implementación y recomiendo enfáticamente su uso", agregó.

Tras la polémica, en la Gobernación bonaerense dijeron por su parte que Cuattromo había mencionado en su discurso que la herramienta "ya se había desarrollado". "Ahora vamos a hacer que funcione", dijeron, fuera de micrófono.