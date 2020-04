A. Fernández en La Plata, con palos para los bancos y un guiño a intendentes

Con un palo para los bancos privados y un guiño hacia los intendentes del Conurbano, a quienes sentó en las primeras filas, el presidente Alberto Fernández pasó hoy por La Plata, donde volvió a compartir un acto con el gobernador Axel Kicillof, en la presentación de una aplicación lanzada por el Banco Provincia que permite acceder a servicios financieros a distancia en medio de la cuarentena.

"En esto no pensó la banca privada sino la banca pública”, dijo Fernández en el Salón Dorado de la Gobernación, adonde llegó acompañado por el ministro del Interior Wado De Pedro. "Después de que el virus haya pasado, todos tenemos que darnos cuenta lo importante que es cuidar el Estado. Que si el Estado no está hay menos salud, menos educación, es peor la condición de vida y ni siquiera hay alguien que se ocupe de esto", agregó, en referencia a la herramienta que se presentó, "Cuenta DNI", una app para teléfonos móviles por la cual se pueden acceder a servicios del Bapro sin tener cuenta. A través de esa aplicación, por ejemplo, podrán cobrar los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que no tengan tarjeta de débito.

El presidente habló por poco más de 10 minutos, luego de Kicillof y el presidente del Banco Provincia. Después, mantuvo una reunión a solas con el gobernador bonaerense en la residencia y partió hacia Lanús. para una recorrida junto al intendente de ese distrito, Néstor Grindetti, del PRO.

La referencia a los bancos privados, que llegó a pocos días de la polémica por el fallido operativo de pago a jubilados del viernes pasado, fue una de las frases más fuertes de un mensaje en el que no hizo referencias directas a la extensión de la cuarentena. Por la mañana, Fernández había dicho que la restricción de circulación no se levantará después de Semana Santa y que incluso piensa hacerla más estricta en el Área Metropolitana, donde se concentran siete de cada diez casos de coronavirus del país. "La mejor vacuna es quedarse en casa", insistió en su discurso en la Gobernación.

Hizo, además, énfasis en el rol de lo público en el contexto de crisis. "Soy un hombre que respeta al Estado, es imperioso en la necesidad de igualar sociedades. Siempre he sido un defensor de la banca pública. En 2004, el FMI nos pidió privatizar la banca pública y nosotros nos negamos", señaló. "

Kicillof también tuvo críticas al sistema financiero y los bancos privados. "En muchos casos actúan como una mesa de dinero. Cuando reciben ahorros, en vez de darle ese dinero a otros que para comprar una máquina, o invertir en ladrillos, se dan vuelta y actúan como una mesa de dinero, empiezan a timbear y especular contra el dólar, con títulos públicos o acciones. Y en el peor de los casos especula con el propio Estado”. “Es un espanto -agregó-, en lugar de ser una rueda de transmisión, se convierte en una traba y tiende a destruirlo porque genera un negocio espurio multimillonario, porque se convierte en la mejor inversión posible”.

En la primera fila, además del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y la vicegobernadora Verónica Magario, estuvieron intendentes del Conurbano y de la Región, todos del peronismo. Alberto mencionó a Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Mario Secco, de Ensenada. "Acá hay intendentes a los que valoro y quiero mucho. Como ellos, hay un montón de intendentes que están haciendo mucho esfuerzo y trabajando a la par", dijo.

Después del acto con Kicillof, Fernández se trasladó hasta Lanús, donde compartió una actividad con el macrista Grindetti, otro de los jefes comunales que Fernández destacó en los últimos días por el "acompañamiento" que, dijo, tienen con las medidas del gobierno en medio de la cuarentena.