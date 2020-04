FIFA propuso ampliar los contratos vigentes

La FIFA propuso en la jornada de ayer que los contratos que finalizaban a mitad de este año se amplíen hasta el final de la temporada, en el marco de una serie de recomendaciones que emitió para afrontar las consecuencias jurídicas por la suspensión de la actividad futbolística por la pandemia de coronavirus.

El documento fue elaborado por la Comisión de Grupos de Interés de la entidad, que está integrada por representantes de clubes, jugadores, ligas, federaciones nacionales y confederaciones.

La FIFA centró sus argumentos en tres puntos vitales: vencimiento de contratos de futbolistas, las estrategias para que se puedan cumplir los vínculos y los períodos de transferencia de jugadores.

En primer lugar, la entidad propuso que “que los contratos se amplíen hasta el momento en el que realmente terminen las actuales temporada”. Esto quiere decir que si un futbolista finalizaba su vínculo el 30 de junio, pueda extender el mismo hasta que la asociación local defina cuándo será el fin de la presente temporada.

Algo similar sucederá con los contratos que ya están firmados, ya que la FIFA dispuso que “su entrada en vigor” se posponga “hasta el inicio real” de la temporada.

En cuanto a aquellos en vigencia, la máxima entidad del fútbol “recomienda encarecidamente” a las dos partes, clubes y futbolistas, que “colaboren para llegar a acuerdos y encontrar soluciones durante el período de suspensión de la actividad futbolística”.

Sin embargo, avisó que en caso de que la FIFA deba intervenir en un futuro conflicto, tendrá en cuenta los siguientes punto: la existencia de un intento genuino por parte de las instituciones de llegar a un acuerdo con los jugadores; la situación económica del club; la proporcionalidad de las adaptaciones a los contratos de los jugadores; los ingresos netos de los jugadores después de la adaptación de los contratos, y el trato igualitario.

En cuanto a la ventana de transferencias, que generalmente tiene su pico máximo a mitad de año, la FIFA aclaró que “será flexible y permitirá el aplazamiento” del período en medio del escenario actual.

En el comunicado, el presidente Gianni Infantino remarcó que la “salud es lo primero” y manifestó que “la epidemia de Covid-19 ha cambiado claramente todas las circunstancias objetivas en torno al fútbol durante esta temporada”. “Aunque esta iniciativa no vaya a resolver todos los problemas, debería servir para aportar cierta estabilidad y claridad al fútbol en el futuro próximo”, aseguró Infantino.

En cuanto al retorno de la actividad, FIFA no tendrá injerencia y cada federación lo deberá definir con su autoridad sanitaria.

“ES COMO UNA DONACIÓN EN VANO”

Así lo manifestó Toni Kroos, volante alemán del Real Madrid, quien se mostró en contra de una rebaja salarial por la crisis provocada por el coronavirus, ya que, según su óptica, supone “una donación en vano”, por lo que se posicionó a favor de que se pague “el salario completo y hacer cosas sensatas con él”.

“Una reducción de sueldo es como una donación en vano, o para el club”, señaló el campeón del mundo en Brasil 2014. “Estoy a favor de que se pague el salario completo y hacer cosas sensatas con él”, añadió el jugador alemán.

En este sentido, Kroos abogó por que cada uno tome las decisiones que considere convenientes. “A todos se nos pide que ayudemos donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario”, comentó Kroos, que cuenta con una fundación para asistir a niños enfermos y con enfermedades terminales.

Por otra parte, el talentoso mediocampista se mostró preocupado por el “sistema global del fútbol”. “Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo se detenga todo. Si, por ejemplo, el juego vuelve en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita parar hasta el invierno, creo que algún club ya no lo hará. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos”, apuntó.

Por último, el volante consideró que los mercados de pases acusarán el golpe de la pandemia. “Es cuestionable si tales sumas aún podrán pagarse. Creo que surgirán muchos problemas”, concluyó.

EN ITALIA, LOS ENTRENADORES RESPALDARON A LOS JUGADORES

La asociación de entrenadores de Italia se unió a los futbolistas en sus críticas a la intención de los clubes de la primera división de recortar hasta cuatro meses de salarios en caso de que la crisis del coronavirus conduzca a la cancelación de la temporada.

“Dadas las circunstancias preferimos evitar las polémicas, ya que no es el momento adecuado. Pero el tono de los clubes, que nos parece autoritario, ciertamente no es bienvenido”, señaló Renzo Ulivieri, titular de la entidad. “Nuestros mejores entrenadores fueron más allá de la disponibilidad, mostrando desde el principio su voluntad de contribuir”, dijo Ulivieri, y agregó que los modestos salarios de los entrenadores de las divisiones inferiores no deberían verse afectados “por razones humanitarias”.

Las directrices de FIFA

1 Se propone que los contratos se amplíen hasta el momento en el que realmente termine la temporada. La medida se corresponde con la intención original de las partes al firmar y contribuirá a preservar la integridad y la estabilidad del deporte.

2 FIFA recomienda a instituciones y jugadores colaborar para llegar a acuerdos y encontrar soluciones durante el periodo de suspensión de actividad. El fin es proteger los puestos de trabajo y lograr equilibrio entre los intereses de las partes.