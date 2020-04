Juventus "puso en venta" a Cristiano Ronaldo y hubo un rechazo impensado

Publicaciones deportivas europeas dan cuenta hoy que la Juventus "puso en venta" a Cristiano Ronaldo y que ya tuvo un rechazo impensado: El Real Madrid no lo quiere porque aspira a comprar jugadores "más jóvenes".

El rumor acerca del interés de CR7 en retornar al Madrid tomó fuerza durante la última semana, cuando su actual club, la Juventus, admitió que está dispuesto a venderlo en una suma bastante menor a la que lo compró, con el propósito de bajar los gastos tras el impacto económico adverso que sufre.

Pero, de acuerdo a lo que dice "Mundo Deportivo" "pese a los deseos del portugués Cristiano Ronaldo de regresar a España, el Madrid no lo tiene en cuenta para el próximo mercado de pases".

El diario "Marca, por su parte, da motivos de vestuario: "Sus desplantes en la entrega de premios a Luka Modric después del Mundial, no gustaron en el plantel, que salvo Marcelo no tenía mucha relación con él. Ahora todo ha vuelto a su ser y ya es un ex compañero más, al que añoran por lo mucho que aportó. El vestuario cambió el ecosistema sin el delantero y ahora tampoco valoran, más allá de su tremenda aportación deportiva, su posible regreso".