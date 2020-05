Desesperado pedido de una mamá por su hija de 8 años con cáncer

Lucia Delorenzi hace tres años que acompaña y pelea para que Emilia, su hija de 8 años, luche contra el cáncer. Desde la localidad de Daireaux viajaban -hasta el comienzo de la cuarentena- continuamente a Capital Federal para realizar sesiones de quimioterapia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y luego seguir con el tratamiento con un pediatra en su ciudad natal.

Desde hace un tiempo, padecen una complicación inesperada. El pediatra que ejercía en el Hospital Municipal de Daireaux dejó sus funciones y aún no tiene reemplazo. Esto complicó el avance del tratamiento de Emilia, contó Lucía a EL DIA.

"Emilia llegó hasta acá gracias a la atención que recibió durante todos estos años de sus oncólogos y gracias al pediatra Agustín Iglesias que fue con nosotros un excelente profesional. Cuando Emilia llegó al hospital municipal a ser atendida por él, estaba en pleno tratamiento de quimioterapia y vivió todo el proceso de la enfermedad de mi hija. Y estoy eternamente agradecida a él y al Hospital en ese periodo, porque siempre obtuve una respuesta y se vio reflejada en la salud de Emilia", manifestó Lucía.

"Hoy la historia cambió, Emilia ya no está con tratamiento de quimioterapia porque no estaba dando resultados. A su vez con el tema del coronavirus no podemos viajar y el doctor no trabaja más en el hospital municipal de nuestro pueblo. El oncólogo de Emilia (del hospital Gutiérrez de Capital Federal) necesita hablar con un pediatra que se ocupe de la salud de mi hija, para hacer videollamadas y trabajar en equipo y poder continuar con un nuevo tratamiento. Me dirigí al hospital a hablar con la directora Lenny para solicitar un pediatra de cabecera, hace diez días me dijo que nadie la quería atender a mi hija, que nadie podía hacerse carg".

"Estoy pidiendo que Emilia de 8 años tenga un pediatra que la atienda. Nada más. Mi hija es chiquita, tiene cancer. No me aprovecho de ninguna situación y no sé cuáles serán las internas o los problemas que ella tendrá en el hospital. Mi problema es la salud de mi nena y no creo que sus problemas sean más importantes que los que padece Emilia".

"Estoy desesperada por favor que alguien me ayude, necesito una respuesta seria del hospital y que no me hagan perder el tiempo porque ¡Emilia no tiene tiempo! ¡La vida de mi hija no tiene tiempo!", expresó Lucía angustiada por la situación.

Sobre la cobertura médica, Lucía alcaró que su hija cuenta con IOMA y que hasta el momento cada medicamento que necesitó lo tuvo en tiempo y forma. Sin embargo, también le pide a la obra social la gestión para poder solucionar y avanzar con el tratamiento de Emilia.