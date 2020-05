Alertan desde los colegios privados que está en riesgo el pago de los aguinaldos

Los colegios privados atraviesan un combo difícil de superar: una alta tasa de morosidad en el cobro de las cuotas los puso contra las cuerdas y los obligó este mes a realizar esfuerzos inéditos para cumplir con el pago de los salarios. La situación es tan compleja que ya cerraron servicios educativos en la Provincia. En ese contexto, esta semana es clave porque esperan la habilitación formal para abrir guardias administrativas en las sedes escolares para cobrar los aranceles con el objetivo de mejorar el nivel de cobrabilidad. Con este nivel de complicaciones, y aunque parezca un poco lejano en el horizonte, ya vislumbran como un objetivo muy difícil de concretar el pago de los aguinaldos.

Desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), apuestan que esta semana puedan abrir las puertas de los colegios para el cobro de las cuotas. La entidad representa a más de 2.500 servicios educativos en el territorio bonaerense y han presentado los protocolos en los 135 municipios de la Provincia. En el caso de La Plata, según indicaron en la asociación, el protocolo fue aprobado y esperan que el gobierno bonaerense habilite formalmente esta posibilidad.

“Nos permitiría elevar el nivel de cobrabilidad en un 10 por ciento o más. Porque hay mucha gente que no está bancarizada, otros que esquivan las largas colas en los lugares de cobros exprés y prefieren ir a pagar a los colegios”, dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba. Este pedido de abrir las puertas de los colegios para las guardias administrativas, con personal reducido y horario acotado, también se sumaron otras cámaras de colegios privados: la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas y el Espacio de Gestión Educativa (EGE).

“La mayoría de los padres saben la importancia que tiene el pago de las cuotas. Son responsables, por eso valoramos todo el esfuerzo que hacen. Pero también sabemos que hay que facilitar los canales de pago. Entonces la apertura de guardias administrativas ayudaría a mejorar la situación”, indicó Juan Pablo Fernández, secretario de EGE.

Fernández también comentó que “el pago de las cuotas permite cumplir con los salarios de docentes y auxiliares. Con mucho esfuerzo, los colegios pagaron el sueldo el viernes pasado. Lo que vemos complicado es el pago del aguinaldo, ya que se paga con parte de la cuota mantenimiento, que es muy difícil de cobrar en este contexto. También esperamos que haya una ayuda por parte del Estado, facilitando los mecanismos para acceder al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) de Anses, que permite abonar el 50 por ciento de los salarios”.

Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, dijo a este diario que “el sector atraviesa una compleja situación. Hay una morosidad importante en el pago de las cuotas, se hacen enormes esfuerzos para pagar los salarios, principalmente quienes no tienen aportes estatales para afrontar este rubro, y si no se cuenta con ayuda del Estado, se hace muy complejo cumplir con todas las obligaciones. En ese contexto, aún no nos respondieron al pedido de postergación de pago de los aportes y contribuciones patronales en el Instituto de Previsión Social. Este mes ya venció el plazo para hacerlo y no se sabe cuántas entidades pudieron afrontarlo”.

GENERADORES DE EMPLEOS

En una encuesta realizada por Aiepba se informó sobre la cantidad de personal con la que cuentan los colegios privados: el 3,5% afirmó que emplean a más de 200 personas, el 5,1% entre 151 y 200 personas; el 16,2% entre 101 y 150 personas, 31,6% entre 51 y 100 personas, 29,5% entre 10 y 50 personas, y finalmente 14,1% hasta 10 personas. Dentro de este personal no solo se cuenta con profesionales docentes, sino que el 44,3% cuenta con hasta 5 personas administrativas y/o de maestranza, el 27,5% entre 6 y 10, el 16,5% entre 11 y 15, el 4,9% entre 16 y 20, y el 6,8% a más de 20 trabajadores de esta categoría. A este personal hay que agregar la información recogida sobre los docentes extra programáticos, de la que surge que el 57,8% emplea hasta a 10, el 11,6% entre 11 y 15 y el 30,5% a más de 15.

“Los datos recogidos posibilita inferir que los establecimientos educativos son una fuente importante de trabajo. Si cruzamos esta información con las referidas al aporte estatal podemos afirmar que los servicios educativos que cuentan con él en sus plantas funcionales, y que no llegan a cubrir los requerimientos de los planes de estudios en más del 90% de los casos, ven acrecentadas sus obligaciones salariales por el personal extra programático, administrativo y de maestranza y servicios”. En este contexto es que los colegios salieron a pedir auxilio, principalmente “para sostener la continuidad pedagógica” y “mantener la “alta cantidad de empleos que registra el sector”, apuntaron desde la entidad.

También en esa encuesta hay otros datos preocupantes vinculados al cobro de cuotas, pérdida de la matrícula y pago de salarios (ver cifras aparte).

RECLAMO GREMIAL

En este contexto, desde el gremio de los docentes de colegios privados, Sadop, informaron “se exigirá a las cámaras empleadoras del sector el pago de una compensación salarial en concepto de gastos didácticos excepcionales a efectos de ayudar a las y los docentes a solventar los gastos extras y el desgaste de herramientas y prestaciones utilizadas, como computadoras, teléfonos, servicios de telefonía, Internet”.

El secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, respondió que “no están dadas las condiciones para una compensación por varias razones: cayó el índice de cobranza, disminuyó la matrícula, y a todos nos desorganizó esta fuerza mayor universal y cada uno a su modo debió hacer algo que antes no hacía, no solo los docentes. Sadop habla de la precariedad de los elementos tecnológicos y formación de los docentes. Entonces, ¿qué es lo que se debe compensar? “.