Mientras realizaba el protocolo de desinfección, le robaron la moto del patio en 139 y 46

Al menos tres sujetos perpetraron en las últimas horas un robo en un sector de San Carlos que, prácticamente, dejó a la deriva a un hombre que mantiene su hogar trabajando como repartidor en un restaurante del centro platense. Según explicó el damnificado a este diario, el atraco tuvo lugar en cuestión de minutos, cuando llevaba a cabo el operativo de limpieza y desinfección para poder ingresar a su domicilio.

En diálogo con eldia.com, Augusto relató a este diario que supo que se trataba de tres ladrones gracias a la investigación que viene haciendo desde hace 48 horas, cuando le sacaron su herramienta de trabajo, una Honda XR150, de la puerta de su casa ubicada en 139, entre 43 y 44.

"Llegué del laburo y como todas las noches me sometí al protocolo de desinfección que recomeindan las especialistas para las personas que trabajan durante la pandemia. Dejé la moto estacionada en el patio delantero de mi casa, en un lugar del que pudiera verla desde la ventana mientras me sacaba la ropa y me pasaba alcohol. Después de la desinfección saludé a mi familia y cuando me senté en el sillón miré por la ventana y me di cuenta que la moto no estaba" dijo Augusto.

"Cuando salí no había nada, ni siquiera rastros de los pibes que se la llevaron. Salí a la vereda a ver si podía encontrar algo y nada. Por un momento pensé que podían estar todavía por la zona y salí a buscarlos pero volví a pata a casa y con las manos vacías" relató Augusto que de forma inmediata radicó la denuncia en la policía.

En el destacamento él ofreció su ayuda a los uniformados para realizar las tareas de investigación y de este modo poder dar con alguna pista que brindara datos del paradero del vehículo. Si bien en la comisaría no le dijeron que "no" ni que "sí", desesperado por encontrar algún dato de su herramienta de trabajo salió a golpear puerta por puerta para pedir videos captados por las cámaras de seguridad de la zona.

"Siempre tomando los recaudos del caso, salí en busca del material. Expliqué a mis vecinos cuál era mi situación y de a poco me fueron llegando las imágenes a mi celular" destacó. Hasta el momento, el material que ha logrado recabar le ha permitido saber que se trataba de tres sujetos que llegaron a su casa a bordo de una moto, que sacaron el rodado en cuestión de segundos y lo empujaron hasta 139 y 46 en donde le sacaron el frente y realizaron una serie de maniobras para arrancar la moto.

"Quizás les salió así, o por ahí lo tenían estudiado desde el principio: sacar la moto rápido, llevarla a varias cuadras de distancia y ahí hacer el puente para arrancarla. La cuestión era hacer el menor ruido posible cerca de la casa del propietario para que este no se diera cuenta que le estaba robando" postula Augusto.

Si bien hasta el momento cuenta con estos escasos datos, Augusto confesó a este diario que continuará golpeando las casas de la zona para dar con la dirección que tomaron los ladrones y así poder brindar a la policías las pistas necesarias que contribuyan a recuperar su herramienta de trabajo. En este marco, Augusto dejó su número para que los vecinos de la zona de la que habla, 139 y 46, revisen sus cámaras y puedan aportar algún dato mediante Whatsapp al 2214282986.