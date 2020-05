Ana Katz: “Actuar es de mis actividades predilectas en la vida”

Mientras espera el final de la incertidumbre pandémica para estrenar su próxima película y comenzar a rodar una serie, Ana Katz llega a la pantalla por duplicado: en abril había puesto en pantalla “Ruido capital”, serie colombiana producida por Movistar, mientras que hoy llega a Cine.Ar “El Maestro”, película en la que interpreta a Susana, volviendo a ese primer amor, la actuación.

“Actuar es de mis actividades predilectas en la vida. Pero me gusta solo si ese asunto que se está contando me expresa en algo, me compromete, me conecta”, afirma en diálogo con EL DIA Katz, reconocida como la cineasta de películas como “Mi amiga del parque” y la reciente “Sueño Florianópolis”, pero que todos los años se hace un hueco para volver a ser intérprete.

Katz se sumó al proyecto de Cristina Tamagnini y Julián Dabien porque “me gustó la sensibilidad del proyecto: me pareció una historia que tenía un hilo de cariño y angustia mezclados, como si fuera un cable que contiene dos corrientes”. Además, encontró una fuerte resonancia en el presente: “La discriminación no es algo del pasado, está totalmente vigente, y a veces incluso nos confundimos en los circuitos más bohemios, más artísticos: creemos que la vida es de una manera y mirás a una cuadra de tu casa y es otra realidad”, lanza Katz.

La cineasta interpreta en la cinta a Susana, la madre del pequeño Miguel, un niño que atraviesa situaciones de violencia en casa y que crea un vínculo especial con el maestro del título. Convocada para el papel por Dabien, que fue parte del equipo de cámara de “Sueño Florianópolis”, y tras haber leído el guión, Katz se subió a bordo feliz. “Aprendo un montón de la experiencia de estar en un rodaje que no es mío”, explica. “Es muy recreativo para personas que, como yo, se centran tantos años en un proyecto propio, con un equipo, poder salir de la mirada propia y aprender de la mirada de los otros”.

Y no solo escapar a la mirada propia es una bendición, dice Katz, sino también “interpretar una persona que no soy yo. Es un doble regalo, un doble descanso”.

“Me gustó poder explorar un papel que no tuviera que ver conmigo, me gustó poder escapar un rato de mi mundo y conocer a Susana”, dice Katz de su criatura, oriunda de Salta y que trabaja en la limpieza, una mujer con otro acento y de otra clase social que la actriz.

La cinta tiene su estreno hoy en el canal Cine.Ar, a las 20 (repite el sábado), mientras que desde mañana podrá verse en la plataforma on demand Cine.Ar, una forma de estreno distinta a la habitual a causa del cierre de salas por la pandemia.

¿Qué será de la industria cinematográfica tras esta crisis que tiene las actividades paralizadas? “Me gustaría que se aproveche para hacer un trabajo introspectivo, que se cuiden los espacios como las plataformas, para dar lugar a toda la gente que trabaja en nuestro cine”, opina la realizadora, aunque, afirma, “me preocupa la situación del cine, pero sinceramente todavía me siento inmersa en un contexto de incertidumbre en todos los ámbitos”.

“Y la preocupación son los espacios más vulnerables. Hay una gran nube de incertidumbre que compartimos todos, pero la preocupación sobre todo pasa por la situación de las villas. Uno se pone muy mal, piensa ‘qué hicimos’; y no nada más en pandemia, en general. Pero en esta situación tan crítica es inevitable enfocarse en ese sector social. Nosotros tenemos los temores lógicos, pero no es la misma sensación que no tener protección”, lanza Katz.

Por eso, la forma de estreno de “El Maestro” no le genera resquemores a la cineasta: “Todos preferimos que un estreno sea en vivo. Pero me alegra que la película se haya terminado, que se pueda compartir, que se pueda ver, porque a veces que esa es una parte aleatoria, que la película se vea, y es una parte central”, dice al respecto Katz.

La plataforma Cine.Ar, de hecho, ha visto multiplicarse exponencialmente la cantidad de usuarios y reproducciones durante la pandemia: de algún modo paradójico, en términos de visibilidad, es una buena época para estrenar, con el público literalmente cautivo y ansioso por escapar a la incertidumbre del mundo exterior.

En ese marco se estrenó hace algunas semanas “Ruido Capital”, la serie colombiana creada por Mauricio Leiva-Cock en la que Katz, en su rol de realizadora, dirigió un par de episodios.

La serie es una de las primeras creaciones de Movistar para América latina (hoy se estrena la serie argentina “Manual de supervivencia”), una comedia sobre adolescencia, música y amistad ambientada en la Bogotá de los convulsionados años noventa, y Katz fue invitada junto a otros cineastas de la región para dirigir, acorde a la lógica televisiva donde los directores siguen las órdenes de Leiva-Cock.

Este esquema, desde ya, acota las libertades creativas, pero la directora dice que “también es una oportunidad: hay otra persona que está velando por el tono de un proyecto, entonces vos podés vivir esa constricción como un espacio creativo. Yo no padezco eso ni actuando ni dirigiendo”.

Protagoniza la serie, además del grupo de adolescentes, la música de aquellos años 90, un nuevo retorno para Katz a la década de su juventud tras “Sueño Florianópolis” y “El Maestro”. Pero lo que viene, promete sin embargo, “es actual”: Katz proyecta una serie producida por Disney-Fox de la que no puede contar demasiado, y prepara el estreno de “El perro que no calla”, ya terminada y cuyo lanzamiento se puso en suspenso por la pandemia.

Se trata de una cinta en blanco y negro “sobre el trabajo y las personas”, con Daniel Katz, su hermano, como protagonista, que ofrece “una resonancia muy particular con lo que está ocurriendo: en un momento hay un ataque mundial, y un personaje tiene que usar una máscara que es perfecta para ahora. De hecho, los que nos quedamos con las máscaras las usamos, porque son muy buenas. Así que tuve un momento visionario. Era una película fantástica, ¡ahora es neorrealista! De esos rebotes entre realidad y ficción uno aprende”.