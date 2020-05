Oficial: el COVID-19 definirá el calendario escolar y articularán los ciclos 2020 y 2021

Los trazos gruesos para encarar el particular año lectivo fueron definidos en la provincia de Buenos Aires. El documento “Enseñanza y evaluación, tercera etapa de cuarentena”, fechado el martes de esta semana y ya en circulación en todas las escuelas bonaerenses, confirma, entre otras cosas, que el calendario escolar lo irá definiendo el devenir de la pandemia y las consecuentes decisiones sanitarias.

Allí se indica que no se calificará a los alumnos durante este tiempo inédito, como se informó días atrás, aunque se establece claramente la diferencia entre calificación y evaluación. Asimismo, se aclara que no se registrará asistencia mientras persista la suspensión de clases presenciales y que “la planificación (educativa) se extenderá al ciclo lectivo 2021 para incluir los contenidos que hayan quedado pendientes”.

En el punto 4 del capítulo “Algunas definiciones para esta etapa” de este documento de ocho páginas, se pone por escrito una definición clave, teniendo en cuenta que la pregunta ¿cuándo regresan las clases? Se ha convertido en la más formulada y repetida durante el último mes y medio.

“El calendario escolar está siendo trabajado por la Subsecretaría de Educación (de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense) y por el Consejo General de Cultura y Educación (equivalente provincial del Consejo Federal de Educación) con el propósito de adecuarlo al contexto actual”, reza el texto y añade que “la actualización se realizará considerando la evolución de la pandemia y el impacto de las decisiones sanitarias en el sistema educativo”.

También se redefinirá el calendario de actividades docentes. El mismo “está siendo revisado por la subsecretaria de Educación (con rango de viceministra) para su adecuación, y se consultará, en las instancias pertinentes, a las entidades gremiales del sector”.

“Cabe mencionar que en ningún caso las modificaciones pueden comprometer la función indelegable del Estado de garantizar el derecho social a la educación. Del mismo modo, ninguna decisión puede afectar derechos laborales de las y los docentes”, puntualiza el documento.

2020-2021

En el punto 5, titulado “Se reorganizará la enseñanza de los contenidos”, la autoridad bonaerense expresa que “según evolucione la pandemia, se prevé la reorganización de la enseñanza considerando la articulación entre los ciclos lectivos 2020 y 2021”.

Luego enumera distintos dispositivos que se pondrán en marcha “para acompañar este proceso”, entre los que destaca el descripto en el inciso A. “Cada dirección de nivel y modalidad realizará y comunicará una propuesta de reformulación de la enseñanza de acuerdo a los diseños curriculares vigentes”. Y subraya que cada propuesta tendrá que contemplar “los saberes que deberán ser aprendidos durante este ciclo lectivo 2020, incluyendo los desarrollados durante la continuidad pedagógica y los que se profundizarán y/o ampliarán en la vuelta a las clases presenciales. Asimismo, la planificación se extenderá al ciclo lectivo 2021 para incluir los contenidos que hayan quedado pendientes”.

Un párrafo muy importante remarca que “la evaluación, en este encuadre, debe tomar nota del trabajo inmenso que supervisores, equipos directivos y docentes están realizando para que cada estudiante continúe aprendiendo. También es preciso considerar la complejidad territorial de nuestra provincia y las desigualdades que la pandemia ha mostrado con mayor agudeza al exponer, entre otras, las dificultades de muchos bonaerenses para acceder a los recursos necesarios para la enseñanza y aprendizaje (conectividad, dispositivos tecnológicos, materiales impresos, etcétera)”.

“En función de estas cuestiones resulta preciso diferenciar evaluación de calificación. Es necesario valorar pedagógicamente lo que se realizó hasta ahora; evaluar para mejorar y reorientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No obstante, las decisiones para calificar se basan en ciertas condiciones y en información sobre los procesos educativos que hoy no son posibles de dimensionar con rigurosidad, pese a que no tenemos dudas de que estamos en un momento en que los docentes enseñan y los estudiantes aprenden”, realza.