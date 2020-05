La violación de la cuarentena es un hecho y volvió el “vale todo”

Todos los malos hábitos que entraron en cuarentena estricta el 20 de marzo pasado, regresaron a las calles a medida que la flexibilización de actividades fue in crescendo. Pero, antes de seguir, hay que hacer una aclaración más que importante: el término más acorde para describir la situación que se está viviendo entre tilos y diagonales es “autoflexibilización”. A punto tal que, ante la consulta de este diario, desde el propio Municipio se aceptó “un incremento en el incumplimiento de la cuarentena”.

El tema no es menor, ya que al retorno de “todas las malas costumbres” que convierten la vida cotidiana en un “lugar hostil” -valga la expresión- hay que sumarle el efecto que, de acuerdo a la opinión de más de un especialista, podría tener esa “flexibilización de hecho” en el aumento de casos registrado en los últimos días.

Antes de ingresar en ese terreno, vale resaltar que no hay pandemia y cuarentena que termine con los malos hábitos ciudadanos.

Entre paradas de colectivos y veredas abarrotadas de gente, se pudo conversar con algunos comerciantes y empleados de comercios de rubros esenciales, quienes trazaron una comparación entre aquellos primeros días de calles vacías (cuarentena total), los siguientes (fase 2) marcados por una creciente movilidad pero siempre dentro del orden y el respeto, y los actuales (prolongación de la fase 3) signados por bocinazos, insultos, coches en doble fila y “un montón de gente que yira por las calles porque sí, como si la cuarentena hubiese terminado; pasean nomás”, aseguró, enfadado, Julián, trabajador de un supermercado semicéntrico.

Regresaron los bocinazos, los insultos de los automovilistas, las explosiones por los cortes de corriente de los motociclistas, los cruces en luz roja.

Volvieron los y las empleadas de ciertos comercios que atienden como si le estuviesen haciendo un favor al cliente, las colas para todo y para todos, el estacionamiento en doble fila, los trapitos.

Comenzaron a aparecer vendedores ambulantes, hoy en día con clientes exclusivos ante la prohibición que pesa sobre el comercio legal.

“Y los choferes de colectivos, ya perdieron la paciencia. Es lógico, el tránsito es denso y desordenado, pero además tienen que ocuparse de controlar si la gente usa tapaboca y demás”, comentó Felisa, una pasajera habitual de la línea 273.

“Recuerdo que un día subí al micro y no me pasó la SUBE porque había superado el límite de (menos de) 50 pesos. ‘No te bajés que está todo cerrado, te dejo en un kiosco que está en el camino y abre las 24 horas’, me dijo el chofer. Cuando llegamos, me miró por el retrovisor y me avisó que me esperaba. Un fenómeno. ¿Ahora? Ya casi ni te saludan”, describió el cambio un eventual compañero de viaje de Felisa.

La Comuna apeló a la responsabilidad de los vecinos para cumplir con la cuarentena

El descontrol en las calles no siempre va ligado al trabajo. Así lo ve Federico, pizzero. “Dicen que hay mucha gente por el tema económico, y en parte es cierto, pero si te fijás bien, sobre todo en plazas y parques, te das cuenta de que hay muchas personas paseando”, aseveró el joven mientras esperaba el micro en 7 y 46.

¿Y qué pasó con los controles?, se preguntan muchos. “Ya no ves policías ni personal municipal controlando las calles como antes. Hubo un relajamiento en todo sentido”, aseguró otro vecino platense.

“¿No habría que poner el ojo en el gentío que hay en las calles antes que en las prohibiciones? Porque la cuarentena continúa”, expresaron anteayer los referentes de los centros comerciales agrupados en la FELP.

ASÍ ES

“Desde la Municipalidad de La Plata se advirtió durante el transcurso de esta semana un incremento en el incumplimiento de la cuarentena, el cual generó mayor movimiento en la vía pública”, expresaron desde la Comuna ante la consulta de EL DIA. Y añadieron que “en el marco de la coyuntura actual, las autoridades locales se encuentran trabajando junto al gobierno nacional y provincial para terminar de confirmar si nuevas actividades pueden sumarse a esta reapertura parcial con protocolos sanitarios”. En tal sentido, se informó que, mientras tanto, la cuarentena “continuará en los mismos términos en la Ciudad” y “sin nuevas excepciones”.

¿Entones? Desde el Municipio afirmaron que “se desarrollan operativos destinados a garantizar que los vecinos que circulan por la vía pública cuenten con el permiso habilitante para hacerlo”, y que “se han labrado esta semana más de 8.000 actas de infracción por incumplimiento. El procedimiento de control contempla 27 retenes diarios y rotativos en accesos y puntos neurálgicos de la Ciudad”, acotaron.

El problema no es sólo platense. El investigador del Conicet, Juan Manuel Carballeda, atribuyó el aumento de los infectados y muertos en CABA a “la relajación que se produjo de hecho (por decisión de la gente) antes de la reapertura (comercios). El efecto de esa decisión recién lo sabremos dentro de 10 ó 15 días”, adelantó.