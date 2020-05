Preocupación entre los aislados del San Martín por la falta de hisopados

Mientras los 110 trabajadores del hospital San Martín que debieron ser aislados tras tener contacto con la mujer que murió por ACV pero tenía COVID-19 no presentaron hasta el momento síntomas de la enfermedad, según fuentes oficiales, varios de ellos manifestaron ayer su preocupación ante la falta de testeos.

“Nos dicen que sin síntomas no hay hisopados -contó ayer una enfermera que se comunicó con este medio y prefirió mantener su nombre en reserva-, pero sabemos que puede haber varios asintomáticos que ahora estamos aislados y haciendo la cuarentena. El problema es cuando regresemos a nuestras funciones, porque vamos a ir al hospital y, si tenemos el virus pero no lo manifestamos, podemos hacer un verdadero desastre”.

Otro trabajador de la salud también aislado aseguró que “es entendible que, ante la falta de insumos, se decida testear únicamente a los que tienen síntomas, pero creo que en este caso debería hacerse una excepción, dado que en pocos días muchos tenemos que volver a trabajar precisamente a un hospital”.

Hasta ahora, los trabajadores de la salud aislados -entre los que se encuentran desde médicos y enfermeros hasta personal de limpieza- siguen cumpliendo con los 14 días de aislamiento en sus casas, tal como lo establece el protocolo, el cual determina que el hisopado sólo se realizará en caso de que presenten síntomas.

“Yo puedo tener el virus y no saberlo”, decía ayer la enfermera que se comunicó con el diario para, junto con otros colegas, expresar su preocupación. “En mi caso tuve contacto directo con la paciente que murió -reveló-. Yo hago la cuarentena como me piden pero ya reclamé que me hagan el hisopado antes de volver al hospital pero de dicen que no, que sólo se les hará el testeo a los que tienen síntomas”.

Como se recordara, la mujer de 66 años que murió el domingo pasado y que el Hospital Rossi confirmó que tenía coronavirus -luego de que muriera de un ACV- fue la segundo víctima fatal en nuestra ciudad a causa de este virus. Días más tarde, desde el nosocomio platense la directora social, Ana Laura González, habló de un caso “extraordinario” y por el cual “110 personas que son personal de salud están aisladas. De estos casos sólo hay 16 médicos. Vamos a tener gente que irá cumpliendo los 14 días, y vamos a tener reincorporaciones también, salvo que presenten síntomas”.

En buen estado

Ayer se supo que la situación de los empleados que mantuvieron contacto con la víctima se encuentran en buen estado de salud, por lo que hay alivio pero también cautela. Por esta situación, el Ministerio de Salud bonaerense sumó 30 enfermeros y enfermeras para desempeñarse en el sector de terapia intensiva del Policlínico. En ese marco, el director provincial de Hospitales, Juan Riera, destacó que “la incorporación de las y los enfermeros en el área de shock room es de vital importancia para el hospital San Martín teniendo en cuenta que es el centro de referencia de toda la provincia de Buenos Aires, y que debe garantizar los servicios de emergencia y cuidados intensivos en el marco de esta pandemia”.

Respecto a la paciente fallecida en ese centro de salud platense, tras estar internada 8 días por un ACV, Riera dijo que “seguimos estando frente a una enfermedad desconocida que presenta situaciones inéditas”. Y detalló que a la paciente fallecida se le manifestaron los síntomas compatibles con COVID-19 una vez estando internada, lo que implicó que el hospital estableciera rápidamente un esquema de contingencia para continuar prestando los servicios habituales.