Un futbolista platense cuenta cómo se vive en Brasil el drama sanitario

Brasil es uno de los países con más contagiados de COVID-19 en el mundo y el principal foco de infecciones en Latinoamérica. Si bien la mayor preocupación está en las grandes aglomeraciones, como Río de Janeiro y San Pablo, las pequeñas ciudades no le escapan a los casos positivos. Una de ellas es Nova Prata, ubicada en el Estado de Río Grande del Sur, en donde reside el platense Maximiliano Tosi (25 años) junto a su familia. De profesión futbolista, contó que la cuarentena nunca fue total allá y que intenta “no volverse loco”. Su historia, con la preocupación de todos pero lejos de su casa.

Tosi, quien nació en nuestra ciudad y comenzó su carrera como jugador en Cambaceres de Ensenada, llegó por primera vez a tierras brasileñas en el 2017 a un club de Nova Prata, ciudad que le cambió la vida por completo porque conoció a su actual pareja, con quien tuvo a su hija Isabella hace un año y medio. “Estoy en Nova Prata, en donde tenemos una casa. Antes de que empiece todo esto del coronavirus estaba viviendo en Porto Alegre, porque es donde queda el club donde juego llamado Cruzeiro”, le comenzó contando a este medio en una charla telefónica.

Si bien es consciente de la crítica situación que está viviendo Brasil con respecto a la pandemia, intenta que esto no lo afecta psicológicamente. “Todo el tiempo mi familia de Argentina me dice: ‘cuidate Maxi que Brasil está muy mal’. Pero si bien es verdad que muchos casos, y en mi ciudad que es pequeña ya hay contagios, uno toma sus precauciones. Tampoco quiero volverme loco con este tema del coronavirus y eso lo que le aconsejo a todo el mundo”, aseguró.

Haciendo un breve panorama de la situación epidemiológica del país más grande de Sudamérica, indicó: “Hay muchos casos especialmente en San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre, las ciudades más grandes. Esto es más el interior de Río Grande del Sur. Si bien hay casos, las personas están aisladas y uno toma las medidas necesarias cuando circula por la calle”, y añadió: “No hay que entrar en la paranoia, sino cumplir con las normas de prevención porque es verdad que el virus existe”.

En nuestro país el Jair Bolsonaro es muy criticado por cómo está manejando la situación pero, según Tosi, en Brasil (o al menos en Nova Prata) lo sigue respaldando un amplio sector: “La gente lo banca muchísimo. Si bien se sabe cómo es él, en su personalidad y la forma que tiene de decir las cosas. Las personas lo respetan mucho y lo quieren. Mirá que yo hablo mucho con diferentes personas y la mayoría lo banca”.

A diferencia de lo ocurrido en Argentina, aún no estableció una cuarentena total a nivel nacional y, por este motivo, los gimnasios no cerraron. Esto le permite a Tosi, quien trabaja con su cuerpo, poder seguir concurriendo a los mismos. “Obviamente que se toman las medidas de prevención necesarias: todos los que van tienen que usar barbijo y hay que limpiar las máquinas y elementos que utilices. Así que me entreno ahí y en el campo de un conocido con un amigo y vamos planeando todos los entrenamientos. Trato de mantenerme al ciento por ciento físicamente. Si bien no es lo mismo, uno busca estar de la mejor manera”, contó el platense.

Al ser consultado sobre qué piensa de las medidas que se han tomado en su país de residencia con respecto al COVID-19, respondió: “No se tomaron las mismas medidas que en la Argentina a un nivel tan estricto con una cuarentena total y, desde mi punto de vista, creo que es mejor porque también la economía tiene que funcionar y no tiene sentido que todos se queden encerrados en sus casas”, y añadió: “Hay que tomar las medidas y precauciones necesarias, pero no veo que la solución sea que todo el mundo se quede encerrado”.

“POR SUERTE ESTÁN CUMPLIENDO CON MI PAGO”

A pesar de que la actividad futbolística está frenada en Brasil, algo que ocurre en (casi) todo el mundo, Tosi se alegra de que su club está al día con su salario. “Con este problema del coronavirus se paró todo, pero por suerte están cumpliendo con el contrato y mi pago. Sé que están haciendo un esfuerzo grande como todos los clubes”, contó.

Ante la pregunta de cómo se está sintiendo al entrenar por su cuenta y no en el club, contestó: “No es lo mismo entrenar con tus compañeros, pero uno trata de irse acoplando a lo que está pasando y no perder la capacidad física y el entrenamiento que uno ganó en toda la vida. Por suerte tenemos los elementos necesarios”, y añadió: “Me entreno todos los días a la mañana y el resto del día me quedo en mi casa cuidando a mi hija, que tiene un año y medio. Obviamente los colegios y guarderías están todos cerrados, por ende, se queda conmigo”.

Siguiendo con el mismo tema, acotó: “No se complica entrenar por mi cuenta porque tengo muchos profesores amigos que van pasando entrenamientos, tanto de acá del club como desde Argentina. Además con el que entreno también sabe mucho de eso, aparte de que me gusta el tema y me interiorizo”.

En relación a la metodología que utiliza, detalló: “Un día trato de entrenar la velocidad y la coordinación, otro día solamente la fuerza, otro día la potencia, otro más con pelota. Hacer cosas diferentes cada día. Y obviamente trato de cuidarme con las comidas”.

