En Dinamarca ya hay clases y una platense cuenta su experiencia

Dinamarca fue el primer país en reabrir sus escuelas. Lo hizo hace poco más de un mes, para sorpresa de todo el mundo. Primero volvieron los alumnos del nivel inicial y hoy lo hicieron los de Primaria. La incógnita sigue siendo la secundaria y las universidades, pero calculan que muy pronto, otra vez, todos estarán dentro de los establecimientos.

El país nórdico sufre, como en el mundo, el brote de coronavirus. Pero a diferencia de sus vecinos y varios países de Europa, no lo golpeó tanto. Hasta ayer había 10.968 contagiados, una cifra inferior a los 30.377 de Suecia y los 44.141 de Holanda, por citar a dos cercanos.

Por eso el gobierno danés dio vía libre para la reapertura de los colegios. Primero lo hicieron los jardines, en donde trabaja Mariana Isadora Rodríguez, una platense que se radicó en Aarhus, ciudad a casi tres horas de Copenhague, la capital.

“El 14 de abril se abrieron guarderías, jardines de infantes y unas escuelas que se llaman after college, que son las actividades de recreativas que realizan los chicos en Dinamarca. Acá la educación está dividida en la parte intelectual (ciencias, matemáticas y lengua) y actividades prácticas”, comenzó con su charla esta mujer que está trabajando en el área pedagógica de un establecimiento.

Contó que en la apertura se trabajó con grupos de hasta cuatro alumnos con un adulto a cargo. No podía haber más dentro de los salones. Por eso trabajaron todo el tiempo desdobladamente dentro del establecimiento y en espacios preparados en el exterior. No se podían mezclar.

“Al principio todo fue confusión. Las reglas las había dictado el ministerio de Salud y Educación las tuvo que acatar. Dependiendo del personal disponible, cada escuela se preparó. La mayor parte de las actividades tuvieron que realizarse afuera, pese al tiempo: tuvimos días de mucho sol, mucho viento y mucha lluvia”, relató el protocolo que se llevó adelante en todo el país hasta el viernes pasado.

Ayer la apertura fue mayor. Los grupos ahora son de hasta 10 niños y tres adultos por cada uno. Las actividades intelectuales están casi suspendidas y no se están tomando exámenes a los chicos de primario, en donde también los grupos son de hasta 10 personas. Además, Rodríguez reveló que se trabaja mucho en educación física, música y talleres extra programáticos. Y que en todos los casos se pone mucho foco en la higiene.

“Los padres no pueden entrar a la escuela. Tienen que retirar a sus niños en la puerta. Cambian su ropa al ingresar y tienen prohibido traer comida. Todo eso se lo provee cada lugar. El niño acá hace una merienda a media mañana, almuerza y vuelve a merendar a la tarde. Todo en la Escuela”, continuó la asistente pedagógica que también retomó su trabajo luego de los 40 días que duró la cuarentena en dicho país del norte de Europa.

Antes del regreso a clase se hizo un estudio de cada alumno, con datos aportados por sus familiares. Si tenían antecedente de coronavirus en su casa el niño no podía ingresar hasta cumplir con determinadas pautas. “Pero siempre se buscó que acudan la mayor cantidad de chicos posibles, porque el Gobierno pidió que debían estar en las escuelas un lugar más seguro y sano que en otro lado”.

“El pedido, además, buscó alejar lo que acá se llama la coronacrisis. Con pautas claras y un protocolo estricto, se intentó que los chicos se integren, jueguen con sus amigos y aprendan, para sacarles el stress que les generan las noticias que se ven en sus casas”, continuó y destacó que en Dinamarca los padres volvieron a trabajar y el Estado tuvo que pensar tanto en los adultos como en los chicos.

“En este país es muy alto el índice de familias que trabajan el papá y la mamá. Por eso la Escuela es una institución fundamental para los niños y jóvenes, desde el Jardín hasta la universidad. Toda la educación la reciben en la Institución: desde comer, sus modales, idiomas y todo lo que se transmite culturalmente”, reseñó.

Del protocolo inicial reconoció que fue muy difícil mantener la distancia con los más chicos y que también fue imposible que ellos mismos la respetasen. Entonces los docentes les lavaron y se lavaron las manos cada dos horas y personal de limpieza higienizó cada sector compartido a cada rato. “Lo mismo con los juguetes que se usan. La higiene, repito, fue un punto importante pero a diferencia de Argentina acá no se usó el barbijo de modo obligatorio” .

También informó que este año los ciclos se cerrarán sin calificaciones. No las tendrán las materias intelectuales ni tampoco las extras, que hoy en están a cargo de pedagogos y son la base de cada escuela. Desde el ministerio de Educación no tienen garantías que los alumnos hayan aprendido y por eso se tomó la decisión de dejar sin efecto los exámenes finales, al menos en lo que a nivel primario y secundario se refiere.

Por otra parte remarcó que el Gobierno danés les otorgó dinero a cada Comuna para que se encargasen de acondicionar los sectores externos de los establecimiento, para que los niños estuviesen la mayor parte del tiempo posible fuera de las aulas. “Se instalaron carpas, casitas de madera y gazebos de todo tipo”.

En cuanto a los contenidos digitales, reconoció que no se trató de una novedad para la comunidad escolar la implementación de plataformas en la red. “Desde hace muchos años los docentes cargan sus clases en la web y los alumnos la pueden seguir desde sus asientos. La información siempre está a mano en computadoras, celulares o tabletas. Lo único que tienen que hacer es buscar la clase o el capítulo que el docente sube a la web. Eso sirve, también, para los alumnos que por distintas razones no pueden asistir”.

“Acá se utilizó mucho Skype para las clases online y también una llamada Teams, de Microsoft. Zoom se usó, pero no tanto, porque hubo un seguimiento más personalizado y esta plataforma no consigue la mejor comunicación individual”, cerró sobre el aspecto tecnológico, en donde Dinamarca demostró años de vanguardia, a tal punto que cada trabajo práctico entregado a nivel universitario es volcado en un almacenador de textos. ¿Para qué sirve? Para que no haya trabajos copiados. En Dinamarca, también en educación hoy es mañana.