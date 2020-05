El dólar blue avanzó un peso y cotizó a $125

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $70,38 para la venta al público, con un incremento de cinco centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una caída de 0,7%, hasta los $118,72.



En la rueda de hoy, el dólar MEP también operaba en baja, en este caso de 0,2%, en $114,56 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en $68,09.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 91,48.



Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” avanzó un peso, en un promedio de $125 por unidad.



Gustavo Quintana analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue otra rueda con una importante participación oficial, en donde “la divisa estadounidense avanzó en la misma magnitud de la corrección oficial fijada para hoy”.



“El volumen operado en la fecha es el más alto de la semana próxima a finalizar, superando por poco la cota de los US$ 200 millones”, agregó.



El especialista estimó que las ventas oficiales totalizaron hoy unos US$ 70 millones, aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 203 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.