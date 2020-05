Procesaron por presunto abuso sexual a un ex diputado nacional: la víctima es platense

“Hace más de tres años denuncié al entonces diputado nacional -hoy intendente de Famaillá, Tucumán- José Orellana, por abuso sexual”, describió en un comunicado la víctima, Agustina Poch (25). El martes, Orellana fue procesado por ese delito por los jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ignacio Rodríguez Varela y Alberto Seijas. Y Agustina celebró: “La verdad triunfó”. Según figura en la causa, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en las dependencias de la Cámara de Diputados, donde Poch se desempeñaba como empleada.

En diálogo con EL DIA, la joven platense manifestó estar “asombrada y contenta con la resolución, nos trae esperanzas para seguir porque esto no se termina”. Asimismo, remarcó que “el proceso que llevamos adelante lo hicimos en soledad con mis abogados, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y el apoyo de la ex diputada nacional Gabriela Troiano -para quien Poch prestaba servicios-. Institucionalmente, la cámara de Diputados miró a un costado; sentí que me habían largado la mano, y ahí forjé mis primeros años de juventud, le dediqué cuatro años de mi vida”.

La medida llegó luego de que Orellana fuera beneficiado con un sobreseimiento por parte de la jueza a cargo del juzgado criminal Nº6, basada en que tenía un “estado de incertidumbre” sobre los acontecimientos.

Después de esa noticia, para la damnificada todo parecía haber sido en vano. “Este caso lo iniciamos hace más de tres años, y tengo que decir que es muy traumática una causa judicial de este tipo, más en el contexto que ocurrió”, señaló Agustina, oriunda de la zona del parque Castelli y estudiante de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata.

“En lo personal -continuó- siempre entendí que pude hacer la denuncia por la gente que me rodeaba en ese momento y me acompañó siempre. No fue una decisión fácil y no me arrepiento, creo que hice lo correcto”. Y añadió: “Callar me hubiese perjudicado aunque me costó mucho”.

Según explicó y denunció, el día del hecho la empleada de seguridad la contactó para decirle que no podía comunicarse con la oficina de Orellana y que había gente que quería ingresar. “Dejé el teléfono descolgado y fui a la oficina del diputado donde estaban él y su secretario, que enseguida se fue”, recordó. En ese momento intercambió algunas palabras con el hoy jefe comunal, hasta que éste -dice la denuncia- la tomó de las manos “me preguntó cómo estaba, porque se había enterado de que ‘no me la estaban haciendo pasar bien’, que necesitaba alguien que me quiera… Me dijo ‘me encantás desde el primer día que te vi’ y me hizo anotar su número de teléfono. Me dijo que le escribiera, que le contara cómo estaba. Que me veía mucho más flaca. Que estaba nerviosa y que bajara la ansiedad”, puntualizó Poch.

Ente nerviosa y asustada, ella le dijo “me voy” y él “me dio como un abrazo y varios besos en el interior de la oreja izquierda, mientras me decía que nadie me había besado así. Yo le dije ‘no, claramente no’ y me fui de su despacho”, relató. Agustina debió trabajar “en la misma oficina en la que estaba mi acosador durante más de cuatro meses”, se quejó.

“Era cruzarlo constantemente, a él y a todo su staff”, agregó. En ese tiempo, “él me escribió una sola vez al celular, que me lo robaron saliendo del lugar de trabajo”, dijo y señaló que “la Cámara tardó muchos meses en trasladarlo”.

Para visibilizar su caso, Poch usó en principio el seudónimo “Luz” porque tenía “mucho miedo”, ya que “muchas veces no creen, te dicen que no denuncies para continuar con tu trabajo -eso me pasó-, y mi anhelo es que esto siente un precedente”, finalizó. Tras el fallo de la Cámara, la causa quedó cerca de la elevación a juicio.