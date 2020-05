Kicillof criticó el “abandono” del sistema de salud bonaerense y salieron a contestarle

La buena sintonía, o al menos la convivencia obligada entre el oficialismo y la oposición bonaerenses en medio de la emergencia de la pandemia, parece haber terminado anoche. El que rompió el fuego fue el gobernador Axel Kicillof quien cuestionó con dureza “el abandono” del sistema de salud provincial que recibió. Casi sin demora, un rosario de dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a replicarle con dureza al tiempo que defendieron la gestión de María Eugenia Vidal.

La polémica comenzó apenas Kicillof volvió a apuntar a Vidal al referirse a la situación en la que estaba, según él, el sistema sanitario y cómo lo mejoraron desde su llegada. Fue cuando habló del “estado de abandono” en que había recibido la Provincia con “obras paralizadas en cuatro hospitales”.

Pero no se quedó ahí, y amplió: “Hemos duplicado la cantidad de camas pero si los contagios se aceleran no alcanzan. Los sistemas más desarrollados no dieron abasto. Tenemos que hacer un esfuerzo más y no podemos bajar los brazos y relajarnos”.

Hace algunos días, el que apuntó sobre Vidal fue el presidente Alberto Fernández. Sin nombrarla, la había cuestionado por el estado del sistema de salud en la Provincia. “Tuvimos durante cuatro años una gobernadora que dijo que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenas Aires. En diciembre de 2015 estaban hechos los hospitales de Esteban Echeverría y La Matanza y por una decisión de la gobernadora nunca se inauguraron. Tuvimos que ir nosotros corriendo a ponerlos en marcha”, había dicho.

Desde la oposición no tardaron en replicar. “Es una pena que una vez más el gobernador Kicillof utilice una conferencia de prensa informativa y de salud en medio de una crisis aguda y la transforme en una charla de campaña. Y con el agravante de faltar a la verdad”, disparó el diputado nacional Cristian Ritondo.

No fue el único dirigente opositor que salió a cuestionar al mandatario. “El gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de María Eugenia Vidal. Antes del SAME, antes de todas las guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega”, disparó.

También se metió en el debate el diputado nacional Martín Lousteau. “La situación de base de la Provincia era un desastre, según Kicillof. Pero para ellos el que la gobernó 8 años era su mejor exponente. Daniel Scioli fue su candidato a presidente. Mejor seguir trabajando juntos para cuidar a los argentinos en lugar de echar culpas a María Eugenia Vidal”, sostuvo.

Más allá de lo cruces, Kicillof defendió por otra parte las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia y cuestionó a quienes “atacan la cuarentena”.

“Se olvidan de que la cuarentena salvó vidas”, dijo Kicillof. “Dicen que nos enamoramos de la cuarentena, que la cuarentena argentina va a ser más extensa... ¿Quién se enamora de una cuarentena? Nosotros vinimos a levantar al país”, agregó.

“En 15 días se multiplicaron por cinco los casos en la provincia de Buenos Aires”, dijo el gobernador bonaerense. “La curva de contagios se esta acelerando, y mucho. Estamos en una nueva etapa, la curva inicia su proceso ascendente”, agregó al reclamar que la gente no relaje el aislamiento.

Respecto de la continuidad de la cuarentena en la Provincia dijo que “en el interior vamos a seguir como venimos”. Y en relación al Conurbano sostuvo que “las industrias pueden abrir, con protocolos estrictos, como anunciamos la vez anterior y como lo hicimos ya. En cuanto al comercio será igual que hasta ahora, solo barrial”, dijo.

“El transporte interjurisdiccional solo será para trabajadores esenciales. Y será obligatoria la app Cuidar. En cuanto a la construcción, no se va a autorizar. Y los niños podrán salir con sus padres cuando hacen las actividades permitidas”, remarcó.

Por otra parte, el mandatario anunció que será obligatorio utilizar la app CuidAR que lanzó el Gobierno nacional para poder circular en la nueva fase de la cuarentena por el coronavirus, y que continuará prohibida la construcción en el Gran Buenos Aires.

“Es obligatoria la app CuidAR para que tengan el certificado, el reempadronamiento y solo los trabajadores de servicios considerados esenciales van a poder usar el transporte público entre jurisdicciones”, sostuvo Kicillof.