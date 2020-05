Cuatro camionetas llenas de alimentos, juguetes y dibujos en la movida solidaria del dinosaurio

Una cantidad de alimentos no perecederos que, según contaron los organizadores obligó a pedir prestadas cuatro camionetas; juguetes, artículos de cocina y hasta dibujos fue la respuesta de los vecinos del barrio Lomas de City Bell a la propuesta de Dino, el vecino que conmocionó al barrio disfrazándose de dinosaurio.

Lo que empezó como una travesura para poder salir a caminar por el predio a pesar de las reestricciones por la pandemia terminó en una movida solidaria en beneficio del Comedor Martín Fierro II, ubicado cerca del barrio cerrado.

"Fue impresionante la respuesta. La gente esperó al dinosaurio con bolsas de alimentos ya desinfectados y puestos en los pilares de luz de sus casas. Y desde la puerta o las ventanas los chicos saludando. Dejaron dibujos y hasta juguetes que serán entregados junto con todos los alimentos que se reunieron", contó a EL DIA.COM el vecino dinosaurio.

Fue tanta la cantidad de gente que donó cosas que estuvimos dos horas dando vueltas por el barrio. Todos querían saludar al dinosaurio y ayudar", agregó.

La movida solidaria del dinosaururio del barrio cerrado Lomas de City Bell arrancó hace unos días cuando un vecino decidió salir de su casa disfrazado para esquivar las reestricciones que en ese como en otros barrios cerrados se han impuesto por la Pandemia.

"No daba más. Me dije y bueno que metan preso a un dinosaurio y salí a caminar. Pero un vecino me sacó una foto, se viralizó y al rato tenía un montón de mensajes en el teléfono de vecinos que me pedían que pasara por sus casas porque sus hijos querían ver y saludar al dinosaurio. Di tantas vueltas que tuve que terminar pidiendo prestado a mis hijos un monopatín", contó.

Todo terminó más tarde en una movida solidaria. "Con otros vecinos se nos ocurrió que la gente, sobre todo los chicos, dejaran en la puerta de sus casos algún alimento para llevar a comedores de la zona. Y bueno, explotó. Tuvimos que pedir prestadas cuatro camionetas a otros vecinos para poder llevar las cosas que se reunieron".

Los chicos, contó el dinosaurio, dejaron además de alimentos no perecederos juguetes y esperaron al personaje con dibujos.

"Fue todo muy lindo, se cuidó en todo momento el aislamiento. Nadie se acercó al dinosaurio más de los recomendable y todo lo que llevamos al comedor fue previamente desinfectado por los vecinos que hicieron las donaciones", señaló.

"Ya me pidieron que vaya del barrio Grand Bell y de otros de la zona como Los Ceibos. Vamos a ver qué podemos hacer porque la idea es ayudar, que los pibes se diviertan y pasar un rato alegre en medio de todo esto", explicó el dinosaurio de Lomas de City Bell.