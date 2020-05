La Plata: salieron a protestar para que haya más "flexibilización" de la cuarentena

Un grupo de vecinos y comerciantes de La Plata realizaron una particular protesta esta tarde por las calles de la Ciudad y en plaza Moreno reclamando una mayor flexibilzación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y en distintos grupos de Whatsapp. Primero a medida que se fueron juntando varios vehículos, circularon en caravana y haciendo sonar las bocinas.

Luego, se encontraron en Plaza Moreno y, con carteles y banderas argentinas, expresaron el reclamo para una apertura más amplia de las actividades en la Región.

La semana pasada en La Plata habían sido autorizadas seis industrias a reanudar su producción, sumándose a otras 18 a las que ya se les había otorgado el correspondiente permiso. Y se creía que la construcción podía recibir el visto bueno para retomar las obras privadas, lo cual finalmente no ocurrió, lo mismo que los comercios para las ventas presenciales, ya que actualmente sí pueden hacerlo bajo la modalidad "take away" o por envío a domicilio.

El sábado último el intendente Julio Garro fue quien informó sobre la habilitación de ciertos establecimientos a cobrar cuotas, cánones y planes de financiación, entre otros. Esa medida alcanzaba a estudios de servicios profesionales, quienes podrán brindar atención personalizada para actividades de cobranza con entrevistas previamente pactadas, actividades inmobiliarias, que podrán efectuar el cobro de alquileres, expensas y trámites administrativos, y concesionarios de autos, motos y embarcaciones, para realizar cobros, entrega de documentación y tareas administrativas.

De igual modo, la disposición comprendía a establecimientos educativos privados, los cuales podrán cobrar cuotas, como así también a comercios, gimnasios y establecimientos deportivos, quienes podrán cobrar cuotas o planes de financiación a sus clientes.