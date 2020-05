“El golpe duro e inesperado de la pandemia nos obligó a mirar la realidad cara a cara”

Un Tedeum inédito se realizó ayer en la Catedral platense, donde el arzobispo Víctor Manuel Fernández se refirió a los efectos de la pandemia del coronavirus, la necesidad de aprender del tiempo de cuarentena que se atraviesa y remarcó los problemas que afectan a la población. Lo hizo ante un puñado de funcionarios provinciales y municipales en una ceremonia que por primera vez no contó con la presencia de fieles y se transmitió vía redes sociales.

“El golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control nos obligó a mirar la realidad cara a cara. Pero sobre todo nos movió a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. También nos convencimos de que necesitamos que el Estado intervenga para cuidar a los más débiles”, dijo Fernández.

El titular del arzobispado local indicó también que “si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe”.

“El dolor, la incertidumbre y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hace resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista”, agregó Fernández.

También puntualizó que “los verdaderos problemas no son los de la clase media. Son los de los pobres y especialmente de los nuevos pobres, que de golpe, por primera vez en la vida, tienen que salir a pedir comida”.

“Por eso no nos resignamos frente a quienes dicen que la normalidad ya no volverá, porque sería renunciar a la vida humana, marcada por las relaciones y por el trabajo. Por eso le pedimos a Dios que podamos pronto reactivar la producción, y aumentarla, para que en los próximos meses la gente pueda volver al trabajo, porque ahora tiene una renovada conciencia de la dignidad del trabajo. Porque un mayor asistencialismo no es más dignidad, es un mal menor, es una excepción y una anomalía. No estoy reclamando nada a los gobernantes, sino expresando un deseo frente a Dios”, añadió el arzobispo.

El Tedeum se realizó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, siguiendo los protocolos vigentes, y fue transmitido por las redes sociales.

A diferencia de lo que se observó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en nuestra ciudad la celebración se realizó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales.

Estuvieron presentes funcionarios provinciales (el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak) y municipales, encabezados por el intendente Julio Garro.

-Garro, dijo que “hoy nos toca conmemorar una de las fechas más importantes para los argentinos, de una manera distinta. Hace 210 años nacía el Primer Gobierno Patrio, después de varias negociaciones y una enorme lucha. Hoy nosotros tenemos que dar nuestra propia pelea, en un contexto muy distinto, pero con la misma unidad que había en 1810”.