COVID-19: un fiscal pidió al SAME que revise a los presos de las comisarías

El fiscal penal en turno, Marcelo Romero (UFI Nº 6), pidió a la jefatura Departamental de la Policía y al SAME la realización de estudios médicos a los detenidos de todas las comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada con la finalidad de detectar si hay infectados de coronavirus en esa población.

La decisión se conoció ayer, tras la alarma generada en una comisaría de Ensenada cuando un preso presentó fiebre alta y problemas para respirar. El caso derivó en el traslado al Hospital Cestino y la realización del análisis que determinará si está afectado por el COVID-19.

Unas horas más tarde se conoció la decisión de Romero, que estaba resuelta desde el domingo.

Ese día firmó una nota dirigida al intendente platense, Julio Garro, en la que le pidió interceder ante la base distrital del sistema médico de emergencias. Lo mismo, ante el titular de la jefatura local policial, Sebastián Martínez Pass.

Según informó una fuente de Tribunales, se aguarda aún por el resultado de los exámenes orientados a establecer un diagnóstico en el caso del detenido en la comisaría segunda de Ensenada.

En las primeras horas del día, en la Policía circuló información sobre la activación de un protocolo en la seccional que incluyó el aislamiento de cuatro uniformados.

Por la tarde, una fuente de la estación policial de Ensenada desmintió esa versión, indicando que el detenido no había tenido contacto con policías.

“Al personal policial no se le realizó hisopado y por el momento no se recomendó aislamiento, dado que no mantuvo un contacto directo y estrecho con el detenido”, dijo la fuente y añadió que “solo hicieron el acompañamiento detrás de la ambulancia en móvil policial”. Todo eso, según se aclaró, “con el uso permanente de elementos de bioseguridad”.

No obstante, se informó que la jefatura local “solicitó la desinfección del área”.

La situación en las comisarías es uno de los capítulos de la problemática del alojamiento de detenidos y condenados en la Provincia. Durante los últimos años, la Justicia clausuró centenares de calabozos en diversas ciudades.

Según datos que se manejaban en marzo en el Ministerio de Seguridad, en las celdas de todo la Provincia había unos 4.300 detenidos pese a que la capacidad indica un límite de 1.700.

Ante el cuadro, el ministro del área Sergio Berni, anunció entonces que comenzaría a trasladar presos a nuevos centros de alojamiento construidos con contenedores de transporte marítimo de mercadería.

De La Plata mudarían unos 900 detenidos que estaban en los calabozos de las seccionales.